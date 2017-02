Im Kinderbüro Basel geht es geschäftig zu und her. Immerhin sind es nur noch wenige Wochen, bis die Kinderzeitung erscheint. Diskussionen über die Seitenlayouts, Reihenfolge der Artikel und die Schriftart sind in vollem Gange. Wo sollen die Interviews stehen, wo die ausgesuchten Rezepte und wo die Tour durch das Rathaus? Fest steht die Bebilderung der Titelseite: Roger Federer in Aktion. Doch nicht, weil er einer der bekanntesten Basler ist, sondern, weil es die Kinder tatsächlich geschafft haben, ein Interview mit dem Tennis-König zu bekommen. Ein Highlight, worum sich jede Schweizer Zeitung reissen würde.

Die Zeitung dreht sich um alles andere als um Spielplätze, Süssigkeiten und Malkurse. Die Kinder interessieren sich dafür, was in der Welt passiert. Das Wissen und Verstehen von Neuigkeiten und Geschehnissen, über das die Erwachsenen immer reden, ist allen ein grosses Anliegen: Sie wollen informiert sein, was in der Region und der Welt passiert. Doch nicht nur für sich selbst sei das wichtig, sondern für alle Kinder in Basel: «Es ist gemein, dass wir Kinder nicht verstehen, was in der Zeitung steht. Dort hat es immer so komische Ausdrücke!»