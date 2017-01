5606 Mal musste die Basler Feuerwehr im Jahr 2015 ausrücken. Feuer löschen musste sie nur in 401 Fällen. Am meisten ausgerückt sind die Feuerwehrleute wegen Fehlalarmen. Insgesamt 2445 Mal. In keinem anderen Kanton gibt es anteilmässig so viele Fehlalarme wie in Basel-Stadt.