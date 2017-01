Nach realen Gegebenheiten

Auch die Unterlagen zu der Gesetzesvorlage werden den Teilnehmenden im Voraus gesandt. Denn im Sinn der Realität basiert auch der Gesetzesentwurf auf einer realen Vorlage. Dieser wird jedoch erst nach Anmeldeschluss bekannt gegeben. Nur so viel: Die Initiative wurde im Jahr 2004 lanciert und angenommen.

Das Ziel des Spiels sei jedoch nicht einfach die Wiederholung der Debatten von damals, erklärt Tabea R. Weber, Projektleiterin und Präsidentin der «Neuen Helvetischen Gesellschaft Gruppe Region Basel». Stattdessen soll das Resultat offen gelassen werden und sich erst im Lauf des Spiels entscheiden. Es wäre also auch eine Ablehnung des Gesetzes möglich. Das Ergebnis ist demnach abhängig vom Einsatz und den Entscheidungen der Teilnehmer.

Praxis statt büffeln

Letztlich ist das Resultat für «Politik – Macht – Gesetz» nur zweitrangig. Hauptziel ist die Förderung des politischen Interesses bei Jugendlichen. Denn anders als in Schulbüchern, bei Hausaufgaben oder in Tests können die Teilnehmenden bei «Politik – Macht – Gesetz» die Politik erleben und selbst mitbestimmen. Der Fokus liegt auf dem Spiel und somit auf dem Spass.

Dabei erwerben sie durch die Anwendung selbst weitere fachliche Kompetenzen und lernen so dazu. Denn wie im richtigen Parlament wird debattiert und diskutiert, Meinungen müssen beurteilt und gebildet werden. Um diese Aufgaben kompetent zu meistern, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die politischen Abläufe analysieren und hinterfragen. So soll das Spiel die politische Handlungskompetenz der Jugendlichen fördern.

Die Idee für diese alternative Lernmethode entstand durch ein Projektteam am Zentrum für Demokratie in Aarau. Dieses tüftelte an einer Möglichkeit herum, Jugendliche für Politik zu begeistern. Und das mit Erfolg. Im Jahr 2014 debütierte «Politik – Macht – Gesetz» an einer Aargauer Kantonsschule. Dabei simulierten 250 Schüler die National- und Ständeratsdebatten zum Hooligangesetz und nahmen dieses an.

In Basel soll sich das Spiel jedoch nicht nur an Kantonsschulen, sondern an alle Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren richten. Hauptzielgruppe sind alle Schüler von Gymnasien, Fachmittelschulen oder Berufsmaturitäts- und Berufsschulen der Region. Diese dürfen als Einzelpersonen, Gruppen oder ganze Klassen teilnehmen.