Goytom ist schüchtern. Er erklärt sich zwar bereit, etwas über sich zu erzählen, aber viel reden mag er nicht. Die Arme hält er verschränkt vor sich, blickt immer wieder auf das Feld, auf dem der Rest gerade dabei ist, Volleyball zu spielen. 19 Jahre sei er jung. Seit eineinhalb Jahren lebe er in der Schweiz. Er sei zwar erst zum zweiten Mal hier in diesem Training, aber er wolle wieder kommen. Das wisse er.

«Ich liebe Volleyball.» Und wenn der junge Eritreer die Bezeichnung seines Lieblingssportes sagt, dann strahlen seine Augen. Viel mehr mag er nicht mehr sagen. Er will einfach spielen. Als Goytom dann auf dem Feld steht, blüht er auf. Er lacht. Strahlt über das ganze Gesicht. Gibt alles. Von dem schüchternen Jungen ist nichts mehr zu sehen. Er kann tun, was er liebt, in einem Land, das er noch immer nicht wirklich kennt.

Die Hürde kleiner machen

Es sind auch solche Szenen, die Sabri Dogan gezeigt haben, wie verbindend Vereine sein können. «Flüchtlinge brauchen eine regelmässige Betätigung. Und am besten tun sie das, was sie am liebsten machen. Fussball, Volleyball oder auch Schach spielen – oder singen. Das kennen sie vielleicht von zu Hause und macht ihnen Spass.» Die Hürde, sich in einem Verein anzumelden, ist für die meisten Flüchtlinge aber zu gross.

Zu teuer der Mitgliederbeitrag, zu schwer das Hineinkommen. Um diese Hürde einfacher bezwingbar zu machen, plant Dogan ein Projekt. Im Namen der Organisation ASK (Austausch in Sport und Kultur, Details siehe Box rechts) will er als Vermittler agieren, zusammen mit seinem Team. «Integration durch Partizipation», so der Projektname, soll aber nicht nur Flüchtlinge helfen, sich zu integrieren, sondern auch hier Wohnhaften helfen, das Schicksal der Flüchtlinge besser zu verstehen.

«Normalsterbliche kommen nicht in den Kontakt mit Flüchtlingen, wissen nichts über sie und lesen meist nur Negatives. Schnell lässt man sich dann von Angst leiten. Denn die ist stärker als Mitleid», erklärt Dogan, der in der Integrationskommission Liestal ist. Für ihn war Integration seit je ein Thema: In der Schweiz geboren, ist er ein Sohn eines muslimischen Vaters und einer katholischen Mutter.

Beide Elternteile sind nicht gläubig und doch brauchte es ihrerseits wegen der unterschiedlichen Kultur und Religion viel Toleranz und Fingerspitzengefühl, damit ein gutes Zusammenleben funktionierte. «Daher habe ich mich früh damit befasst, wie man sich einfügt.» Eine komplette Integration sei erst nach zwei oder drei Generationen geschafft. «Und deshalb ist es umso wichtiger, schon bei Jugendlichen anzufangen.»