Die Gladiatorenkämpfe sind ein Publikumsmagnet jedes Römerfests. Gebannt kommentieren Kinder das Geschehen in der Arena: «Hast du den roten Fleck gesehen? Da hat er ihn mit dem Schwert erwischt.» Die bz wollte von einem der Gladiatoren wissen, was die Akteure bewegt.

Herr Schrader, in der Arena gehen die Gladiatoren ja recht heftig zur Sache. Wie realitätsnah ist das? Als Zuschauer wird man das Gefühl nicht los, das sei einfach ein Kostümklamauk.

Mark Schrader: Ja sicher. Da gibt es eine ganz grosse Grauzone. Schliesslich ist diese Geschichte 2000 Jahre her. Man hat immer das Problem, auf welche Quellen man sich stützt. Wir haben uns deshalb auf die Zeit des Untergangs von Pompeji 79 n. Chr. geeinigt, weil wir da die meisten Informationen haben. Will man Gladiatoren aus anderen Epochen darstellen, spielt viel Fantasie mit: Man hat beispielsweise 5 Prozent der Ausrüstung eines Gladiators zerstreut in ganz Europa gefunden und baut daraus dann 100 Prozent. 95 Prozent sind also Fiktion.

Was ist das Besondere an Pompeji?

Wir haben die Gladiatorenkaserne, die Arena, die Gladiatoren-Wohnungen und -Gefängnisse, die Übungs- und Trainingswaffen und die eigentliche Waffenkammer. Hinzu kommen die die Fan-Artikel und – ganz wichtig – die Wandbilder und Mosaike, wo dargestellt ist, was in der Arena ablief. Denn darüber wissen wir sonst nichts, das ist nicht überliefert.