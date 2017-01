Ein Ergebnis der Grossratswahlen 2016 war, dass Eric Webers VA im Kleinbasel das 4-%-Quorum nicht erreichte. In der kommenden Legislatur tagt unser Parlament ohne Weber, die Funktionsfähigkeit wird dadurch gestärkt. Folgt das Stimmvolk einer Parlamentsmehrheit und schafft die Grundlage für ein gesetzliches Quorum in der Verfassung ab, so wird 2020 nach einem Verfahren gewählt werden, das den Einzug von Kleinstparteien wie der VA beinahe garantiert. Warum dies?

2012: Einzug der VA mit zwei Mandaten und Reduktion der EVP auf ein Mandat. Die im April 2015 überwiesene Motion Arslan wollte dann verhindern, dass zukünftig einerseits eine Partei wie die EVP nicht angemessen vertreten sei, und andererseits eine Kleinstpartei wie die VA ins Parlament einziehen könnte. Vorgeschlagen wurde ein Quorum von 4 % aller Stimmen der Wahlkreise mit mehreren Sitzen. Im Laufe der Beratungen änderten die Verfechter dieser Motion ihre Auffassung radikal. Nun kämpften sie für die Abschaffung des gesetzlichen Quorums. Nur das natürliche Quorum sei eine faire Lösung.

Was spricht gegen die Abschaffung? Eingeführt wurde ein gesetzliches Quorum für die Wahlen 2000. Für 2012 wurde das Wahlsystem grundlegend überprüft und die heutige Regelung beschlossen. Da die Stadt drei sehr grosse Wahlkreise mit entsprechend tiefem natürlichem Quorum hat, sorgt das jetzige Quorum dafür, dass Parteien, die in einem Wahlkreis nicht eine gewisse Verankerung haben, bei der Mandatsverteilung nicht berücksichtigt werden. Die bisherigen Regelungen haben Änderungen in der Parteienlandschaft nie verhindert. Erreicht wurde, dass im zulässigen Rahmen die Funktionsfähigkeit des Parlaments, die durch eine grössere Anzahl Fraktionsloser beeinträchtigt würde, gesichert wird. Wahlgesetze sollten eine gewisse Beständigkeit haben, nicht jedes missfällige Resultat soll durch eine Gesetzesänderung korrigiert werden. Die vorgeschlagene Verfassungsänderung ist daher abzulehnen.