Auf die gute Mischung kommt es an – auch an der Fasnacht

Eigentlich ist die ungezwungene Land-Fasnacht ja zu favorisieren. Doch ihr fehlen die kunstvoll gestalteten Ladäärne.

Wer vom katholischen Land stammend erstmals die Fasnacht in der reformierten Stadt besucht, kann schon mal einen Kulturschock erleben: Diese drey scheenschte Dääg mögen schön anzuschauen sein, doch lustig sind sie ganz bestimmt nicht. Streng und durchreglementiert wirkt die Basler Fasnacht auf das Landei – dagegen ist selbst eine Füsilier-Rekrutenschule ein Hort der Anarchie. Bei uns auf dem Land gehts an der Fasnacht ungezwungener zu und her. Lebensfroher, frivoler. Da darf sich eine Wagenclique «Birsbettrammler» nennen oder eine Gugge «Lady Killers», ohne dass deswegen eine vergeistigte Debatte ausbricht, ob dieser Name sexistisch sei. Die Land-Fasnacht ist – sagen wirs deutsch und deutlich – primitiver als jene in der Stadt. Und das ist grundsätzlich gut so.

Auf einige Errungenschaften der Stadt-Fasnacht blicken wir dennoch mit Bewunderung und einem gewissen Neid: Zu Tausenden pilgern wir während der drey scheenschte Dääg zu den herrlichen Ladäärne auf dem Basler Münsterplatz. Wir staunen ob der kunstvoll gestalteten Details und der Farbenpracht, sind aber zugleich überzeugt: Das brächten wir auch zustande, denn gute Künstler gibts auch auf dem Land. Eigentlich. Denn gute Ladäärne bleiben an der Dorffasnacht die Ausnahme, und das ist schade.

Ähnliches gilt für die Pfeifer- und Tambouren-Cliquen. Für sie lässt sich folgende Gleichung aufstellen: Je weiter entfernt eine Gemeinde von Basel, desto tiefer der Piccolo-Anteil an der Dorffasnacht. In Laufen etwa gibt es bei immerhin 55 Formationen eine einzige Pfeifer-Clique – das ist seit Jahren so. Nicht dass der Schreibende ein Riesenfan der Pfyffer und Dambuure wäre. In seinen Ohren klingen Arabi und Co. zu sehr nach Militär und zu wenig nach Free Jazz. Dennoch würde es auf dem Land mehr Trommeln und Piccolos vertragen. Schliesslich weiss auch das Landei Vielfalt und eine gute Mischung zu schätzen.