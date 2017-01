Dafür hat er Erfahrung im Führen von Genossen: Er ist seit rund 2011 Co-Präsident der Riehener SP. Sein Wahlkreis könnte zugleich ein Bonus sein. Im bürgerlich dominierten Riehen fressen die Sozialdemokraten derzeit ungewohnt hartes Brot. Den grössten Vorort Basels mit dem Präsidium der grössten Partei zu beehren könnte sich dereinst als cleverer politischer Schachzug entpuppen. Namhafte SP-Politiker unterstützen Leschhorn. «Er hat die nötige Persönlichkeit für dieses Amt», sagt Parteivorstand Beda Baumgartner. «Er ist sehr überlegt, angenehm im Umgang und diplomatisch», schwärmt Grossrätin Kerstin Wenk. Und Ratskollegin Danielle Kaufmann kennt ihn aus Sitzungen der SP-Geschäftsleitung und attestiert ihm «grosses politisches Gespür.»

Auch Grossrat Pascal Pfister verweist auf seinen Riehener Parteikollegen. Der frühere Vizepräsident, der selber schon als Anwärter gehandelt wurde, aus familiären Gründen aber eher abwinkt, hält viel von Leschhorn. Zudem: «Mit ihm könnten wir in Riehen noch stärker Fuss fassen.» Das sieht Kaspar Sutter genauso. Zwar will auch der Noch-Generalsekretär des Finanzdepartements «nicht a priori Nein sagen», sich nun aber fürs erste vor allem auf sein neues Amt als Grossrat fokussieren.

Und was sagt der Vielbeschworene selbst? Er gibt sich zurückhaltend, freut sich über das Lob der Kollegen, bezeichnet das Amt als «spannend»: «Ich muss mir das gut überlegen.» Sein Pensum sei mit der politischen Arbeit in Riehen und seinem Beruf als Geschäftsführers eines Hilfswerks bereits ziemlich voll. Auf der anderen Seite reize ihn aber die Herausforderung: «Man muss an dieser Partei arbeiten, muss definieren: Was heisst linke Politik in diesem städtischen Umfeld?»

30-Prozent-Wahrscheinlichkeit

Leschhorn politisiert eher am linken Flügel der Basler Sozialdemokraten. So ist er etwa entschiedener Gegner der Unternehmenssteuerreform III. Auf die Frage hin, mit welcher Wahrscheinlichkeit er in ein paar Monaten an der Spitze der SP steht, sagt er: «Zu 30 Prozent.» Sein oberstes Ziel, sollte er sich zu einer Kandidatur durchringen: «Die Verjüngung der Partei».

Viele prominente SPler winken hingegen bei der Präsidiumsfrage ab. Die Liste ist lang: Tobit Schäfer («Will mich auf die GPK konzentrieren»), Salome Hofer (peilt eher Grossratspräsidium an), Beda Baumgartner («kommt nicht infrage für mich»), aber auch Wenk und Kaufmann («zu wenig Zeit») verzichten. Sarah Wyss, Dominique König und Beatriz Greuter sagten via «Onlinereports» ab.