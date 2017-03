Die Frage, wie viel die beiden Basel künftig an die Universität Basel zahlen, steht seit Monaten ganz oben auf der Traktandenliste. Über die Verhandlungen zwischen den beiden Regierungen ist wenig bekannt. Dem Vernehmen nach läuft es harzig. Für viele Politiker zu harzig. «Irgendwann musste man mal auf den Tisch hauen und sagen: Jetzt ist fertig», sagt Oskar Herzig.

Der Basler SVP-Politiker sass bis Ende Januar im Grossen Rat und präsidierte die letzten vier Jahre die Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission (IGPK) zur Universität Basel. Seine letzte Amtshandlung: Eine Krisensitzung. «Wir haben einstimmig bei den Regierungen einen Termin verlangt, um unsere Fragen zu den Verhandlungen über die Finanzierung der Universität stellen zu können», sagt Herzig.

Eigentlich ist die Kommission, in der Vertreter aus dem Basler und dem Baselbieter Parlament sitzen, für die Prüfung der abgeschlossenen Geschäfte der Universität zuständig, agiert also eher mit Blick in die Vergangenheit als in die Zukunft. Angesichts der Verhandlungen habe die IGPK aber angeboten, bei der Ausarbeitung des Ratschlags zur künftigen Uni-Finanzierung als beratendes Verbindungsglied zu den beiden Parlamenten zu fungieren.

Da es sich um ein partnerschaftliches Geschäft handelt, können die Parlamente kaum mehr Einfluss nehmen, wenn der Vorschlag der Regierungen erst einmal auf dem Tisch liegt, sondern nur noch Ja oder Nein dazu sagen. «Beide Regierungen haben uns bestätigt, dass man das Angebot gerne annehme, sobald etwas Konkretes vorliege», sagt Herzig. Ihre ausserordentliche Rolle habe die Kommission auch von den beiden Parlamenten absegnen lassen.

Kein Gespräch mit Gschwind

Seither herrschte allerdings Funkstille. «Wir haben letztes Jahr zwei Mal wegen eines Termins bei den Regierungen angefragt und wurden immer vertröstet», sagt Herzig. Deshalb habe die Kommission letztlich beschlossen, den Termin einzufordern. Nachdem die Regierungen anfänglich ablehnend reagiert hätten, steht nun ein Datum anfangs April fest.

Herzig befürchtet, dass die Diskussion um die Zukunft der Universität unter parteipolitischen Machtspielen leidet. «Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass man offenbar nicht vorwärtskommt», sagt er. «Ich habe die starke Vermutung, dass nicht alle Beteiligten der Angelegenheit die notwendige Ernsthaftigkeit zumessen.»

Gemäss seinen Informationen hätten bis anfangs Februar, als in Basel die Legislatur endete, keine konstruktiven Verhandlungen stattgefunden. «Als ich das hörte, bin ich stockwütend geworden. Dieses Vorgehen ist für mich verantwortungslos», sagt Herzig. Die Aussagen decken sich mit früheren Recherchen der bz, dass die Baselbieter Seite die Gespräche angesichts der Wahlen in Basel-Stadt lange Zeit auf Eis legte.

Konkret würde dies bedeuten, dass nach dem 80-Millionen-Deal, mit dem man im Herbst 2015 Zeit für Verhandlungen gewinnen wollte, fast eineinhalb Jahre ohne Ergebnis verstrichen sind. Details aus den Verhandlungen kennt Herzig nicht.

Aber er sagt: «Ich hatte ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den früheren Bildungsdirektoren Christoph Eymann und Urs Wüthrich.» Auch als vor rund zwei Jahren die aktuelle Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) ihr Amt antrat, bemühte sich Herzig um ein persönliches Gespräch. «Obwohl ich es mehrfach probiert habe, hat es nie geklappt.»

Präsidium geht ins Baselbiet

Die Zeit drängt. Denn Ende Jahr läuft die aktuelle Leistungsvereinbarung der beiden Kantone für die Uni aus. Damit die Parlamente diese für die Jahre 2018 bis 2021 noch rechtzeitig absegnen können, müsste der Vorschlag der Regierungen bis zum Sommer vorliegen. Angesichts der aktuellen Signale scheint dies eher unwahrscheinlich.

Allerdings würde die Universität in diesem Fall nicht mit leeren Händen dastehen. Im Univertrag ist unter Paragraf 33 festgelegt, was passiert, wenn der Leistungsauftrag nicht rechtzeitig erneuert wird. In diesem Fall muss der aktuelle geltende Betrag weiter bezahlt werden. Baselland hätte also ein lebhaftes Interesse an einer baldigen Einigung.

Spannend ist in diesem Kontext auch die Frage, wer Herzig als Vorsitzenden beerbt. Klar ist: Das Präsidium geht ins Baselbiet. Favoritin ist die aktuelle Vizepräsidentin Mirjam Würth (SP).