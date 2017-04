Baustelle Nummer zwei im Basler Unispital ist die Küche. Bereits Anfang Februar machte die bz publik, dass im Rahmen der Umstellung der Patientenverpflegung weg von der frischen Zubereitung hin zur Portionenlagerung per Micro-past-Methode, mehreren Köchen, Diätköchen und Patissiers als einzige Option angeboten wurde, neu im Service oder Bistro zu arbeiten. Auch hier wurde der VPOD aktiv und unterstützte die Betroffenen. Laut Vanessa von Bothmer bietet das USB aber weiterhin keinen Job an, der den Qualifikationen entspreche. Auch müsse nach zwei Jahren Besitzstandswahrung mit Lohneinbussen von rund 900 Franken weniger auf ein 100-Prozent-Pensum gerechnet werden. Immerhin: Das USB hat andere Spitäler gebeten, Vakanzen in der Küche zu melden.