Herr Keller, was heisst es für ein Museum, wenn es privatisiert wird?

Rolf Keller: Die Trägerschaft liegt nicht mehr beim Staat oder dem Kanton, sondern bei einem privaten Mäzen, einer Stiftung oder einem Verein. Dadurch kann das Museum selbstständiger werden.

Was hat der Kanton davon, wenn

seine Museen selbstständiger werden?

Das bringt wohl in erster Linie eine finanzielle Entlastung.

Laut Baschi Dürr geht es nicht darum, Geld zu sparen.

Dann weiss ich nicht, was der Vorteil seines Vorschlags sein soll. Wenn er die Museen selbstständiger machen will, impliziert er damit, dass sie es heute noch nicht sind. Fakt ist aber: Der Kanton macht in den Leistungsaufträgen meines Wissens keine Vorgaben dazu, wie die Museen ihre Programme zu gestalten haben.

Dürr fragt: «Soll der Staat grundsätzlich vor allem Institutionen oder vermehrt Programme unterstützen?»

Wenn Herr Dürr das vorschlägt, sehe ich den Vorteil der zweiten Option nicht. Heute finanziert der Kanton den Betrieb eines Museums, etwa die Löhne und die Liegenschaften. Das ist für private Geldgeber wie zum Beispiel Banken nicht attraktiv. Sie wollen einzelne Programme finanzieren, mit denen sie dann auch Eigenwerbung machen können. Wenn sie eine Tutanchamun-Ausstellung sponsern, können sie sich damit öffentlich viel besser profilieren, als wenn sie dem Museum etwas an die Miete zahlen.