2016 hat die baselstädtische Polizei insgesamt 871 Verkehrsunfälle registriert. Das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Vier Personen kamen dabei ums Leben, 97 Personen wurden schwer verletzt.

Dass die Anzahl Schwerverletzter in den letzten Jahren zunimmt, erklärt Polizeisprecher Toprak Yerguz mit der Zunahme bei den Unfällen mit Velos und E-Bikes. «Von den 97 Schwerverletzten im letzten Jahr waren 47, also rund die Hälfte, mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs.»

Doppelt so viele E-Bike-Unfälle

20 E-Bike-Fahrer waren 2016 in einen Unfall auf Basels Strassen verwickelt, das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr. In acht Fällen waren die E-Bike-Fahrer die Hauptverursacher des Unfalls, in elf Fällen waren die Fahrer ohne Helm unterwegs. Yerguz vermutet, dass generell mehr E-Bikes auf den Strassen unterwegs sind und die Zunahme dadurch begründet wird. Genaue Zahlen zu E-Bike-Fahrern hat die Polizei jedoch nicht.

Senioren ab 70 Jahren waren im vergangenen Jahr in 123 Unfälle involviert und alle vier Verkehrstoten auf Basels Strassen waren über 75 Jahre alt. Remo Gysin, Co-Präsident der Grauen Panther Nordwestschweiz, sagt: «Es zeigt sich einmal mehr, dass ältere Menschen im Verkehr vor allem eines sind: Opfer. Und nicht, wie immer wieder behauptet wird, Täter.»

Es gebe im Basler Strassennetz noch einige Stellen, beispielsweise die Elisabethenstrasse, die gerade auch für ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr ganz so sicher unterwegs sind, gefährlich seien. «Es besteht Handlungsbedarf.»

Polizeisprecher Yerguz sagt: «Ältere Personen haben aufgrund ihres Alters im Falle eines Unfalls sicher eine höhere Letalitätsrate. Dass ältere Personen häufiger in Unfälle verwickelt sind, lässt sich mit den Verkehrsunfallzahlen des Kantons Basel-Stadt jedoch nicht bestätigen.»

Die Polizei nutze die Unfallstatistik zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Ein Beispiel dafür sei der Wettsteinplatz, der früher in der Rangfolge der Unfallschwerpunkte regelmässig auf den vorderen Plätzen erschien. «Mit der Umgestaltung konnte dort die Verkehrssicherheit nachhaltig verbessert werden», sagt Yerguz.