Nachdem die Gemeinde Riehen dem Kanton die Primarschulliegenschaften auf eigenem Boden abgekauft hat, ist sie nun für deren baulichen Unterhalt zuständig. Dafür genehmigte der Einwohnerrat am Mittwochabend 2,65 Millionen Franken für die Jahre 2017 und 2018. Das Geld wird aus dem dafür eigens geschaffenen Fonds finanziert, in den die Gemeinde jährlich 2,5 Prozent des Gebäudeversicherungswerts der Schulliegenschaften einzahlt. Dies entspricht aktuell jährlich 3,15 Millionen Franken. Für Patrick Huber (CVP/GLP) als Präsident der Sachkommission Publikumsdienste, Behörden und Finanzen, brachte auf den Punkt, den alle Fraktionen teilten. «Nach der Vereinbarung mit dem Kanton und dem Kauf der Schulliegenschaften müssen wir jetzt auch die Verantwortung dafür übernehmen.» Dementsprechend unbestritten war die Vorlage im Gesamteinwohnerrat.

Neue Lüftung für Schwimmhalle

In den beiden Planungsjahren stehen unter anderem ausserordentliche Unterhaltsarbeiten für die Sanierung der Heizungen in den Schulhäusern Erlensträsschen und Wasserstelzen für 180›000 beziehungsweise 200›000 Franken an. Im Schulhaus Wasserstelzen wird zudem die Lüftung der Schwimmhalle für 280›000 Franken ersetzt. Mit ausserordentlichen Ausgaben für den Unterhalt der Schulhäuser kommen so in den beiden Planungsjahren 900›000 Franken zusammen. Die restlichen 1,75 Millionen Franken entsprechen ordentlichem Unterhalt in Bau und Technik.

Ein gemeinsames Abonnement für das Naturbad Riehen und das Gartenbad Bettingen lässt sich nicht realisieren. Dies erklärte Gemeinderätin Christine Kaufmann (EVP) in ihrer Beantwortung des von gleich 28 Einwohnerräten unterzeichneten Anzugs von Thomas Strahm (LDP). Für die Abklärung hat Kaufmann das Gespräch mit der Gemeinde Bettingen gesucht und ist dort auf Ablehnung gestossen. Unter anderem wegen unterschiedlichen Preisen sei ein gemeinsames Abonnement schwierig umzusetzen. «Zudem ist das Ticketsystem der beiden Bäder unterschiedlich», so Kaufmann. Das Naturbad Riehen hat elektronische Tickets, das Gartenbad Bettingen solche in Papierform. Bettingen plane auch im Rahmen der Gartenbadsanierung keine Umstellung auf ein modernes Ticketsystem.

Ermässigung nur für Bettinger

Als möglicher Kompromiss wurde von Riehener Seite vorgeschlagen, dass Saisonabonnement-Besitzer jeweils im anderen Bad vergünstigte Einzeleintritte beziehen können. Doch auch dieser Vorschlag stiess in Bettingen nicht auf Interesse. «Das Bettinger Gartenbad will die Besucherzahl nicht steigern und allfällige Vergünstigungen sollen höchstens für die Bettinger Bevölkerung gelten», antwortete Kaufmann. Die Preise für die beiden Bäder sind schon so tiefer als in den Gartenbädern in der Stadt. Die Gemeinde Bettingen hat deshalb allen Ideen eines gemeinsamen Ticketings oder eines gemeinsamen Preismodells eine Absage erteilt. Thomas Strahm und der Riehener Gemeinderat gingen mit ihrem Vorhaben in Bettingen sprichwörtlich baden.