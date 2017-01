Schon auf seiner Fahrt flussabwärts hatte der Wild Maa auf dem Fluss zu Trommelwirbeln und begleitet von Böllerschüssen getanzt. Dabei kehrte er, wie es der Brauch verlangt, dem linksufrigen Grossbasel den Rücken zu.

Höhepunkt zur Mittagszeit war danach der traditionellen Formen folgende Tanz der drei Ehrenzeichen auf der für den Verkehr gesperrten Mittleren Brücke. Vogel Gryff, Wild Maa und Leu sind die Ehrenzeichen der "Drei E.", der Kleinbasler Ehrengesellschaften zum Greifen, zur Hären und zum Rebhaus.

Im Verlauf des Tages standen rund 40 Tänze vor Meistern und Vorgesetzte und an verschiedenen Orten im Kleinbasel auf dem bis tief in die Nacht dauernden Programm. Dabei beehrten die drei Schildhalter am Nachmittag auch das "Gryffe-Mähli", an dem die 450 Gesellschaftsbrüder mit ihren Gästen jeweils unter sich sind.