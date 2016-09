Sie stammen ursprünglich aus den USA. Gibt es dieses Amt dort auch?

Das ganze System ist anders. In den Vereinigten Staaten gibt es nur zehn Opernhäuser, in Europa ist die Dichte viel grösser ...

... allein in Deutschland sind es etwa 60 Opernhäuser, in der Schweiz immerhin neun ...

... genau. Hinzu kommt: In den USA sind die Orchester nicht fest an die Opernhäuser gebunden. Aber bei den sinfonischen Orchestern gibt es das Amt des Musikdirektors; das ist in etwa vergleichbar: Es geht um eine verstärkte Präsenz.

Welche Projekte dirigieren Sie in dieser Saison am Theater Basel?

Nach Korngold den «Don Giovanni», das Neujahrskonzert, die konzertante Oper, weitere Extra-Konzerte. Das ist das Schöne am Musikdirektor: Man ist nicht so festgelegt auf ein Repertoire. Als freischaffender Dirigent muss man sich oft spezialisieren, das fordert der Markt. Ich dirigiere aber alles gern, Mozart, Korngold, Verdi – ich mag diese Breite, die natürlich trotzdem auf einem hohen Niveau sein muss.

Sie haben zehn Jahre an der Oper Frankfurt gearbeitet. Wie unterscheidet sich das amerikanische vom europäischen Musikleben?

In der Programmauswahl. In den USA sitzt bei der Planung der Saison immer der Marketingdirektor mit dabei. Der sagt dann zu den meisten Vorschlägen: «Nein, dafür können wir keine Karten verkaufen. Nein, dafür finden wir keine Sponsoren. Nein, das wollen die Leute nicht hören.» Es gibt ungefähr zehn Opern, die in den Augen der Marketingchefs immer Erfolg haben, und die werden dann gespielt.

Ist das dem amerikanischen Publikum nicht zu eintönig?

Doch. Auf die Dauer wird es so nicht gehen. Aber deshalb ist für mich als Amerikaner Europa so reizvoll: Hier sind ganz andere Projekte möglich. Und der Staat hilft durch Subventionen mit, sodass wir nicht im gleichen Mass auf die Kartenverkäufe angewiesen sind.

Derzeit wird im Basler Wahlkampf auch die Frage diskutiert, ob überwiegend der Staat oder die Privatwirtschaft die Kultur finanzieren sollte. Welches Modell bevorzugen Sie?

Das wird in Basel diskutiert? Im Tram sprechen die Menschen doch darüber, dass es einen Überschuss im Etat gibt. Was macht man denn mit diesem Überschuss? Wenn wir 2016 mit der Kultur aufhören, dann möchte ich nicht sehen, wie die Welt 2080 aussieht. Oper wird es dann nicht mehr geben.

Die Privatwirtschaft könnte dort

finanziell einspringen, wo sich der Staat zurückzieht.

Wenn wir uns von der Privatwirtschaft abhängig machen, zum Beispiel von der Pharma-Industrie, und die hat plötzlich ein schlechtes Jahr, dann ist es mit der Kultur vorbei. Und das wäre sehr schade. Manchmal sehe ich Kinder vor dem Theater an der Richard Serra-Skulptur – die eigentlich in einem Guggenheim Museum stehen könnte! –, Pipi machen. Da denke ich: Die Kultur hat vielleicht noch nicht den richtigen Platz in unserem Leben.

Was könnte man denn tun, damit die Kultur noch mehr Platz im Leben der Bevölkerung findet?

Viele Kommunikationschefs sagen: Okay, dann machen wir mehr Traffic auf Twitter und auf Facebook, und das wird alles lösen. Aber ich glaube, das macht es nur schlimmer, denn die Leute lernen dann nur, sich noch mehr mit Twitter und Facebook zu beschäftigen. Sie kommen deshalb aber nicht ins Theater. – Das Beste, was man meiner Meinung nach tun könnte – auch mit privatwirtschaftlicher Unterstützung – ist: Abos an junge Menschen zu verschenken. So etwas gibt es im Cleveland Orchestra ...

... wo der ehemalige Musikdirektor der Oper Zürich Franz Welser-Möst derzeit Chefdirigent ist ...

... ja. Dort bemerkte ein Zuschauer, dass es nur noch Menschen mit grauem Haar, – oder ohne Haar – im Publikum gab. Das wollte er ändern. Er war sehr vermögend und schenkte dem Cleveland Orchestra eine Menge Geld, damit es junge Menschen in die Konzerte einladen kann. Nun gibt es dort Abos für Jugendliche für einen symbolischen Betrag. Und es funktioniert! Das wäre auch in Basel schön, damit könnten wir etwas bewirken.

Warum sollten die Menschen in die Oper gehen?

Oper ist gelebte Philosophie. Philosophie ist wichtig im Leben. Aber ich persönlich setze mich nicht abends hin und lese ein philosophisches Buch. Viel lieber schaue ich mir eine Oper an; dort wird über sehr viele Lebensthemen philosophiert.

Stimmt es, dass Sie auch deshalb nach Europa gekommen sind, weil hier die Opernregie moderner, mutiger ist?

Nein. Ich bin nach Deutschland gekommen, um Deutsch zu lernen. Ich halte es für die Pflicht eines Dirigenten, dass er eine Richard-Strauss- oder eine Wagner-Partitur aufschlagen und sie sofort lesen kann. Wenn in der Partitur «der Lenz ist da» steht, und die Musik blüht Musik auf – dann kann ich da nicht mit einem Wörterbuch stehen und nachschlagen, was das heisst. Das ist nicht schnell genug. Ich muss es sofort erfassen können.

Dennoch: Ist die Opernregie in

Europa anders als in Amerika?

Doch, das ist sie: Weil die Dichte an Opernhäusern hier grösser ist. Von Basel aus kann man in einer Stunde Zugfahrt mehrere andere Opernhäuser besuchen. Und die müssen sich profilieren und voneinander absetzen, auch über die Regie. Hier in Basel finde ich es besonders schön, dass unser Dreispartenhaus mit Ballett, Schauspiel und Oper so durchlässig ist. In «Die tote Stadt» haben wir mit Simon Stone einen Regisseur aus dem Schauspielbereich, der nun seine erste Oper inszeniert.

Ist der preisgekrönte Simon Stone ein mutiger Regisseur?

Meinen Sie gewagt? Wenn man Oper macht, hängt vieles vom Bühnenbild ab. Die Bühne von Ralph Myers ist bei Korngold sehr konkret. Simon fand das interessant, denn viele seiner Projekte sind eher das Gegenteil, nämlich abstrakt. Aber es passt, denn auch Korngolds Musik ist sehr konkret. Jedes bedeutungsvolle Wort wird sofort in der Musik abgebildet, wie bei Strauss. Manche Regisseure empfinden das als eng und einschränkend. Ja, es ist nicht bequem für den Regisseur, wenn die Musik schon so viel vorgibt.

Müssen Sie als Dirigent bei einem Opern-Neuling mehr Unterstützungsarbeit leisten, dass die Musik in der Regie auch Platz findet?

Nein. Simon ist sehr musikalisch. Als Jugendlicher ist er oft in die Wiener Staatsoper gegangen; stand in der Schlange für die Stehplätze. Er weiss viel über Musik. – Aber sonst, ja, es gibt unmusikalische Regisseure. Was aber besonders heikel sein kann: Wenn bei einem Regisseur keine Leidenschaft für die Oper vorhanden ist.

Das gibt es?

Sie werden staunen, es gibt auch moderne Komponisten, die mögen die Oper nicht; einfach diese menschlichen Stimmen mit dem vielen Vibrato.

Nun haben Sie gerade eine intensive Probenphase mit dem Sinfonieorchester Basel. Wie schätzen Sie das Orchester ein?

Ich arbeite gerne mit ihnen, und kenne viele Musiker schon recht gut. Das hat man es als Musikdirektor einfacher, dass man nicht immer bei Null anfangen muss, wie ein Gastdirigent. Ich kenne junge Dirigenten, die arbeiten pro Woche in zehn verschiedenen Städten. Das ist hart; ich beneide sie nicht. Ich bin gerne an einem Ort, gerne mit den gleichen Musikern zusammen. So kann man nach drei oder nach sechs Jahren sehen: Wir haben zusammen etwas geleistet.

Wie meistert das Sinfonieorchester Basel diese spätromantische Musik von Erich Wolfgang Korngold?

Korngold ist ein spezielles Fach. Seine Musik ist deutlich komplexer als vieles anderes, sehr dicht komponiert. Die Musiker können nur wenig vom Blatt spielen, müssen viel üben. Es ist Knochenarbeit.

Korngold schrieb die Oper 1920, ein Jahr später begründete Arnold Schönberg seine Zwölftonmusik. Kann man sagen, Korngolds Musik war ein bisschen rückwärtsgewandt?

Nur wenn man im gleichen Satz das Gleiche über Richard Strauss sagt. Es wäre unfair, das nur über Korngold zu sagen.

Korngold schrieb «Die tote Stadt» mit 23 Jahren; später war er in Amerika ein sehr erfolgreicher Filmmusikkomponist. Hört man dies bereits hier?

«Die tote Stadt» war zu Korngolds Lebzeiten sehr erfolgreich, sie wurde an über 80 Bühnen gezeigt, sogar als erste deutsche Oper an der Metropolitan Opera in New York. Warum war sie derart erfolgreich?

Weil sie gut ist. Sie ist gut komponiert, und die Geschichte mit den Fantasiewelten im Stile von Sigmund Freud hat sehr gut in die damalige Zeit gepasst. Und jetzt entdecken wir sie wieder.