Wenn man als Mitfünfziger zum Nachwuchs zählt, dann ist die Clique wohl nicht mehr ganz taufrisch. Die «Rumpel Clique», Jahrgang 1923, ist eine alte Garde. Das heisst, sie hat keinen Stamm und auch keine junge Garde. Überdies nimmt sie keine Frauen auf. Das verlangt die Tradition, auch wenn diese nicht selten hinterfragt wird.

Weil die Aktiven immer weniger werden, sind die Rumpler vor einigen Jahren ein fasnächtliches Joint Venture eingegangen. Zusammen mit den Wettstai alti Garde und den Gliebiirli – darunter nicht wenige Frauen ‑ ergibt das einen recht ordentlichen Zug.

Weil das Piccolo nach 30 Jahren in der «Fremde» ebenso eingerostet ist wie das nötige Können, durfte ich im Vortrab den Pfeifern und Tambouren den Weg freimachen. Das war an diesem Morgestraich nicht allzu schwierig. Die suboptimale Wetterprognose hat wohl viele Zuschauerinnen und Zuschauer abgehalten.

Nach langen Jahren endlich wieder einmal unter einer Larve verschwinden zu können, macht den schönsten Moment der Basler Fasnacht noch intensiver. Wenn um Punkt 4 Uhr das Licht ausgeht und allüberall der Morgestraich ertönt, dann geht das schon ziemlich unter die Haut. Und weil einen niemand sieht, kann man sich auch ein bisschen mehr gehen lassen als sonst.

Hören und spüren tut man sie, die Fasnacht, nur sehen fast nicht. Das Blickfeld ist eingeschränkt. Dazu kommt volle Konzentration auf die Route. Und zur Steckenlaterne sollte man auch Sorge tragen. Die teils prachtvollen Laternen der kreuzenden Cliquen können wohl oder übel erst am Abend auf dem Münsterplatz genauer betrachtet werden. Oder dann beim ersten Halt, der nicht lange auf sich warten lässt.

Die Strecke Hutgasse-Marktplatz-Gerbergasse-Barfüsserplatz ist wegen fehlender Druggete schneller zurückgelegt als in anderen Jahren, sagen meine Mitvorträbler. So heisst es nach genau 43 Minuten, ab in die Beiz. Eigentlich schade, denn die Stimmung ist wunderbar. Und ohne Larve sieht man endlich was. Allerdings ist eine Mehlsuppe und ein Stück Zwiebelwähe auch nicht ohne, schliesslich ist man ja marschiert.

Es ist noch dunkel und es regnet leicht, als wir den nächsten Etappenort ansteuern: die Schifflände. Die Freie Strasse ist praktisch frei. Dafür dürften die Beizen voll sein. Wiederum ist das Ziel rasch erreicht. Der Zug stiebt auseinander.

Neuer Durst ist kaum hinzugekommen. Und so geht es nach einem kurzen Verschnaufen ‑ wir sind ja nicht mehr die Jüngsten ‑ zurück in Richtung Barfi. Aber nicht ohne Zwischenstopp beim Fasnachtskeller (der schönste von ganz Basel übrigens), um die Steckenlaternen abzugeben. Denn in der Zwischenzeit ist es hell geworden.

Im „Stadtkeller“ gibt’s dann ein währschaftes Frühstück. Eier mit Speck zu fasnächtlichen Preisen. So gestärkt, zieht der Cliquenzusammenschluss bis am Mittag durch die Stadt. Natürlich nie ohne genaue Vorstellung, welche Beiz als nächstes besucht werden soll.

Für die Rumpel wars das bis Mittwoch, obwohl die Mehrheit am Dienstag gässlet. Die Tradition will, dass nur am dritten Fasnachtstag am Cortège teilgenommen wird. Die Wettstai und die Gliebiirli sind da vifer. Sie laufen auch den Montag. Der Schreibende ist froh, ein Rumpler zu sein.