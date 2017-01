Da wird das Landei etwas neidisch: Die wichtigsten Neujahrsapéros der Region gehen fast ausschliesslich in der Stadt über die Bühne. Die Basler Regierung, die Handelskammer beider Basel, der Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband laden zu Reden und Häppli, garniert mit Ballett (beim Gewerbeverband) oder gar einer exklusiven Vorstellung des Pfyfferli (beim Arbeitgeberverband). Dies an verkehrstechnisch günstigster Lage, mitten in die Stadt. Selbst der wichtigste Baselbieter Apéro, jener der Wirtschaftskammer, findet seit einigen Jahren nicht mehr im Hauptort Liestal, sondern an der Grenze zu Basel im Muttenzer Pantheon statt. Sagen wir es deutsch und deutlich: Die Musik spielt in der ersten Woche im neuen Jahr jeweils in der Stadt.

Nur: Was bringen diese Neujahrsempfänge? In der anonymen Stadt mögen die stark ritualisierten Treffen eine gewisse gesellschaftliche Bedeutung haben, bieten sie doch eine wichtige Plattform, um auf unkomplizierte Art Kontakte zu knüpfen. Oberflächlich und unnötig erscheint dem Landmenschen dieses Sehen und Gesehenwerden. Schliesslich baut er für seinen Erfolg auf im Laufe der Jahre geknüpfte Freundschaften und das damit verbundene Vertrauen. Nicht auf flüchtigen Apéro-Smalltalk und ausgetauschte Visitenkärtli. Der unbestreitbar vorhandene Glamour der Neujahrs-Empfänge wirkt vor diesem Hintergrund nichts als verschwenderisch.

Mit Genugtuung stellt der zuvor etwas neidische Journalist vom Lande zudem fest: Für die wichtigsten Apéros in der Stadt sind grösstenteils Verbandschefs vom Lande zuständig. Sowohl die Direktorin des Arbeitsgeberverbands als auch der Direktor der Handelskammer sind Baselbieter. Und der Chef des Basler Gewerbeverbands – ein gebürtiger Schwarzbube – entwickelte sein organisatorisches Talent in der Dorfdisco von Breitenbach. Einmal mehr bestätigt sich: keine vernünftige Party in der Stadt ohne Know-how vom Land.