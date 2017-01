System ist für Bund ineffizient

Peter Füglistaler bestreitet derartige Absichten. Transportunternehmen und Verkehrsverbünde blieben frei in der Tarifgestaltung, versicherte der BAV-Direktor vor kurzem in der «NZZ am Sonntag». Die Vorlage habe einzig ein Tarifsystem zum Ziel, das auf einheitlichen Grundsätzen basiert. Heute erfinde jeder Tarifverbund die Welt neu, was dazu führe, dass es Tausende von Billettprodukten gebe. Die Ineffizienz des Systems bezahlten die Kunden und die Steuerzahler.

«Ich glaube schon an die gute Absicht von Peter Füglistaler und Bundesrätin Doris Leuthard», kommentiert SP-Regierungsrat Wessels. Entscheidend aber sei, was im Gesetz steht. Und dieses eröffne dem Bund grossen Handlungsspielraum. Das könne bedeuten, dass die Bundesverwaltung vorschreibe, wie das U-Abo ausgestaltet werden soll. Immerhin wird das hochsubventionierte und daher preisgünstige Erfolgsmodell ausserhalb des Tarifverbunds Nordwestschweiz (TNW) schon länger kritisch betrachtet. Der Bund könnte neue Preise festlegen oder eine Zonierung einführen. «Und die Kantone könnten nichts dazu sagen», betont Wessels. «Wir wurden also fast dazu gezwungen, auf die Barrikaden zu steigen.»