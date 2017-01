Am Tisch nebenan versammeln sich einige Schüler um das Böggli und schlagen mit dem Schleegel drauf, während andere die Rätsche durch die Luft schwingen, ihren Kopf in die Waggis-Larve stecken und in Goschdyym schlüpfen. Innert kürzester Zeit hat sich das Schulzimmer in eine kleine Fasnacht verwandelt. Die Kinder erklären einander gegenseitig, was sie schon wissen und blättern in den Büchern.

Ihre Freude zeigt: Diese Kiste wird in Basel Schule machen.