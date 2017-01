Mit der Fasnacht steht der grösste Menschenaufmarsch des Jahres in der Stadt bevor. Um die Hunderttausenden von Aktiven und Passiven zu schützen, wird ein Grossaufgebot der Basler Polizei im Einsatz sein. Hintergrund ist mitunter die Bedrohung durch mögliche fundamentalreligiöse Attentäter. «Wie bereits bei den Grossveranstaltungen im vergangenen Jahr verstärkt die Kantonspolizei ihr Sicherheitsdispositiv auch während der Fasnacht», sagt Polizeisprecher Martin Schütz.

Letztes Jahr war die Polizei unter anderem an der Feier zum 1. August und am Weihnachtsmarkt deutlich stärker präsent als in den Vorjahren. «Man wird sie sicher besser sehen und stärker bemerken», sagte Schütz vor der Bundesfeier zur bz. Am Abend standen dann die Polizeibeamten mit der Maschinenpistole im Anschlag entlang des Rheinufers. Am Weihnachtsmarkt liess die Polizei kurzfristig auf dem Münsterplatz Betonelemente aufstellen. Damit reagierten die Verantwortlichen auf das Attentat in Berlin, bei dem ein Lastwagen in den Weihnachtsmarkt raste und zwölf Menschen tötete. Betonklötze entlang des Cortège hält der ehemalige Nachrichtendienstchef Peter Regli jedoch für keine gute Idee.

Köln setzt auf Videoüberwachung

Auch eine stärkere Videoüberwachung in der Innenstadt ist denkbar. Auf dieses Mittel setzte Köln am letztjährigen Karneval. Damit sollte eine «Massierung gewaltbereiter Gruppen» möglichst früh erkannt werden, schreibt das Onlineportal «welt.de». Grund für die zusätzlichen Kameras waren die Übergriffe von vornehmlich nordafrikanischen Männern auf Frauen in der vorherigen Silvesternacht.