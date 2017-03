Fussgänger haben in Tempo-20-Zonen Vortritt. Eigentlich. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus: Etliche Verkehrsteilnehmer, was in der autofreien Innenstadt meist Velos sind, beanspruchen die Strassen für sich. Ob aus Gewohnheit oder wider besseren Wissens ist unklar.

Gewiss ist: Fussgänger nerven sich inzwischen so sehr über rasende Velofahrer, dass sie ihrem Unmut öffentlich Luft machen: «Gerade ist wieder so ein A**** in Anzug mit einem Elektrovelo in einem irren Tempo am Oberen Rheinweg an mir durchgerast. Ich hab mich total erschrocken (...)», schreibt der Kleinbasler Fotograf Otto Böhne auf Facebook – und erhält in kurzer Zeit Zustimmung von etlichen Leuten.

Tino Krattiger etwa schreibt: «In Holland, dem Veloland schlechthin, gibt es das nicht. Da nimmt jeder auf jeden Rücksicht, vielleicht weil man sich und das Leben mag.» Krattiger macht die Politik für die vielen Beinahe-Unfälle verantwortlich, die er schon beobachtet hat: «Das ist ein bewusst einkalkuliertes Politikversagen.»

Die gross angekündigten «Begegnungszonen», unter anderem in der Rheingasse, entpuppten sich als «reine Velorennstrecken», schreibt Krattiger, der selber einmal im Grossen Rat sass und sich jetzt für eine Belebung des Kleinbasels einsetzt.