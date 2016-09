Sie hören es nicht gern. Aber sie sind am unteren Ende der fasnächtlichen Nahrungskette anzusiedeln. Dennoch ist eine Fasnacht ohne «Wägeler» undenkbar. Was wäre ein Cortège ohne Orangen, Schnäpsli, faule Sprüche? Voilà! Trotzdem: Die älteste Vorfasnachtsveranstaltung verzichtet seit je darauf, Wagencliquen an ihrem Anlass teilnehmen zu lassen. Ein Drummeli mit Waggissen auf der Bühne – undenkbar. Schon, als seinerzeit plötzlich Guggen mitmachen durften, kam das einer Weltrevolution gleich. Fasnacht ist in den Augen der Traditionellen pfeifen und trommeln.

Ist das wirklich noch so? Im Jahr 2016, respektive an der Fasnacht 2017? Nein! Es ist nicht mehr so. Ganz im Gegenteil.

Die Traditionellen sind begeistert

Nach dem Flop in diesem Frühjahr wagt das Drummeli bei seiner nächsten Ausgabe eine Innovation, eine Revolution gar. Diesmal sind es allerdings keine intellektuellen Rahmenspiele, die das Publikum begeistern sollen, sondern «Wägeler». Sie dürfen erstmals bei der Comité-Vorfasnachtsveranstaltung mitmachen. In welcher Form, ist noch geheim, wie Drummeli-Sprecher Thierry Moosbrugger an der Comité-Veranstaltung am Montag für Obmänner und -frauen sagte. Fest steht aber: Sie werden allabendlich auf der Bühne stehen, 100 an der Zahl. Waggisse und auch jene «Wägeler», die ein Sujet ausspielen.