Die Anfänge in Zürich

Dass Lunin ein Globetrotter in Sachen Theater geworden ist, liegt an einer Frühprägung. 1980 wurde in Zürich das Theaterspektakel gegründet. Lunin war damals 21, Zürich im Vergleich zu heute ein protestantisches Schlafstädtchen. Es gab das Schauspielhaus, den Neumarkt, die Junifestwochen.

Mit dem Spektakel auf der Landiwiese am See kam ein frischer Wind in die Stadt, der das Klima der Theaterszene bis heute durchweht. Das Festival lädt Theaterproduktionen aus allen Kontinenten nach Zürich.

«Mir öffnete sich eine riesige Welt», erzählt Lunin. «Ich entdeckte, was Theater und Tanz auch sonst noch sein können.» Damals war der Zürcher Assistent am Neumarkt. Bald darauf leitete er das Kinder- und Jugendtheater in der frisch eroberten, kollektiv verwalteten Roten Fabrik. Zwei weitere Prägungen stammen aus dieser Zeit: sein Flair für Jugendtheater und die Gabe, mit Künstlern aus verschiedensten Sparten zusammenzuarbeiten, mit ihnen Projekte aus der Taufe zu heben. Wie beispielsweise das Festival Blickfelder. Eine international ausgerichtete Plattform für experimentelles Kinder- und Jugendtheater, in Kooperation mit fünf weiteren Theaterhäusern.

Mit Blick in den Süden

1997 wurde Lunin künstlerischer Leiter am Schlachthaus Theater in Bern. Er etablierte sich als wichtiger Ansprechpartner für die dortige und die nationale freie Szene, setzte Schwerpunkte im Tanz, im Jugendtheater und begann, Künstlerinnen und Künstler aus dem Nahen Osten und Schwarzafrika in die Hauptstadt einzuladen. Mit grossem Erfolg. «Mich haben immer diese Orte interessiert, die politisch im Brennpunkt stehen», erklärt er. «Weil ich denke, dass Künstler gerade in Krisensituationen wichtige Beiträge leisten.»

Lunin weiss, dass Künstler Förderer brauchen. Er begleitet ihren Werdegang über Jahre als wohlwollender Kritiker, bleibt ihnen auch im Experiment treu, entwickelt Plattformen des Austausches.

Kein Wunder also, dass er 2007 dahin berufen wurde, wo alles begann. Seit nunmehr neun Jahren leitet der 59-Jähri> ge erfolgreich das Theaterspektakel Zürich. Selbstredend ist er dadurch rund um den Globus vernetzt, mit allen wichtigen Festivals und Koproduktionsstätten zwischen Grönland und Kapstadt, zwischen Barcelona und Singapur vertraut. Mit dem Format Short Pieces schuf er eine neuartige, experimentelle Plattform für junge Künstler aus der ganzen Welt.

Carena Schlewitt, welche die Kaserne vom Schuldenhaus zum erfolgreichen Kulturzentrum gemacht hat, freut sich über Lunins Wahl. Sie weiss, ihr Kind ist in guten Händen.