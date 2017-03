Wer durch die Stadt schlendert entdeckt immer wieder mal ein «Schiefes Eck». Eines oder mehrere Häuser, die nicht in der Flucht der benachbarten Gebäude stehen. So liegt zum Beispiel an der Ecke Elsässerstrasse/Mülhauserstrasse ein Plätzchen vor der dortigen Bankfiliale. Sinn und Zweck hat das Mini-Areal nicht, oder zumindest scheinbar nicht.

In Tat und Wahrheit steht das Haus auf der Baulinie, die Planer einst nach hinten verlegt hatten. Denn die Elsässerstrasse hätte eine Stadtautobahn werden sollen, deutlich breiter, als sie heute verläuft. Wer in der Zeit, in der diese Baulinie galt, baute, der musste auf knapp zwei Meter seiner Grundstücksfläche verzichten. Doch die Bank blieb das einzige Gebäude, das neu entstand und darum nach hinten wanderte. Die übrigen Liegenschaften stehen auf der alten Baulinie.