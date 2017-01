Ein jüdisches Gymnasium wäre für die Schweiz ein Novum. Dennoch nahm ausserhalb der jüdischen Gemeinschaft deren Ankündigung kaum jemand wahr. Im vergangenen Juli gab der Basler Rabbiner Moshe Baumel in der Zeitschrift «tachles» die Pläne bekannt. Bereits ab Sommer 2017 sollten erste Jugendliche auf eine internationale Hochschulreife vorbereitet werden. Anders als an den staatlichen Gymnasien wären 16 Lektionen pro Woche für jüdische Fächer vorgesehen.

Inzwischen ist klar: Das Vorhaben lässt sich nicht so rasch umsetzen, wie sich dies der Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) erhofft hat. «Die Pläne liegen konkret vor, aber der Realisierungsort ist noch unklar», sagt er. Ursprünglich sollte die Schule in Basel eröffnet werden. Seit November werden aber auch Gespräche mit einem Organisationskomitee in Zürich geführt. Dies, weil in Basel ein Geldgeber abgesprungen ist und die Pläne nicht bei allen Gemeindemitgliedern auf Begeisterung stiess. «Der Konsens ist nicht so deutlich, wie ich dachte», sagt Baumel. Er will die Pläne aber noch nicht begraben: Eine neue Idee brauche «etwas Zeit, um sich durchzusetzen».

Liberaler in Basel als in Zürich

Die Israelitische Gemeinde in Basel schrumpft. Mit den Gymnasium-Plänen will der Rabbi dieser Entwicklung entgegenwirken. Er will jene Familien für ein jüdisches Gymnasium gewinnen, deren Kinder bislang nicht Teil der Gemeinde sind. Entsprechend moderat müsste die Schule ausgerichtet sein. Über deren Prägung entscheiden aber massgeblich die Geldgeber. Dabei lässt Baumel durchblicken, dass ein Gymnasium in Zürich weitaus traditioneller als in Basel gestaltet würde. «Dort wünscht man sich eine jüdische Erziehung für Schüler mit entsprechenden Vorkenntnissen», sagt er.