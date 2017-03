Die Gasladärne singen seit 1977 bewusst und ganz traditionell Vierzeiler, sie haben nie die Melodie gewechselt, keine der zeitweise populären Zweizeiler an die Verse angehängt. Es gibt keinen Animationstext, um das Publikum einzustimmen. Es gibt nur das klassische Repertoire des Schnitzelbank: hinstehen – singen – und «sali mitenand». In den vergangenen

40 Jahren haben insgesamt 16 Aktive mitgesungen und neun verschiedene Helgenmaler haben die Gasladärne begleitet. Ein Bank ohne gute Helgen ist eben auch nicht das Wahre.

Dankbarkeit und Stolz

Der Bankchef der Gasladärne meint: «Es ist schon ein besonderes Ereignis, so viele Jahre ununterbrochen auf diesem Niveau an der Fasnacht mitwirken zu dürfen. Es ist Aufgabe und Geschenk zugleich. Auch dem Schnitzelbank-Comité sind wir zu Dank verpflichtet.» Denn das Comité leiste für die Bänkler und die Fasnacht grosse Arbeit. Und doch gibt es da einen Kritikpunkt: «Das Kleinbasel wird auf der Route am Montag und Mittwoch leider nicht mehr besungen. Aber diese Lücke schliessen wir am Dienstag in den Cliquenkellern im Kleinbasel.»

In den vierzig Jahren habe sich auch das Publikum ein Stück weit verändert. Die fasnächtliche Konsummentalität führe nicht nur dazu, dass man am Cortège die Taschen mit allem fülle, was von den Wagen herunterzufliegen kommt. Und ja, das Bänkesingen sei auch anstrengend. Aber: «Der ganze Spagat zwischen Auftritten in den Cliquenkellern, in den Beizen und vor allem im grossartigen Stadttheater mit 1500 Sitzplätzen, ist einfach nur schön und bereichernd.»

Jeder Fasnachtstag ist anders

Es sei keiner der Fasnachtstage wie der andere: Der Montag mit dem frühen Ende um 23 Uhr, der Mittwoch, der dagegen fast kein Ende nehme für die Bänkler. «Und dazwischen der haimeligi Zyschtig, mit den Auftritten in den Cliquenkellern.» Und jetzt, nach vierzig Jahren als Mitglied der Gasladärne, denkt man da ans Aufhören? «Jetzt freue ich mich erst mal ganz fest zusammen mit den Freunden auf die Fasnacht 2017.»