Der Befund ist alarmierend: «Der Schwachpunkt der Region liegt insgesamt in der mangelnden IT-Kompetenz.» So steht es im Wirtschaftsbericht beider Basel, den die beiden Regierungen letzten Sommer publiziert haben. IT steht für Informationstechnik, also Computer, Netzwerke, etc. Oft ist auch von ICT die Rede: Information and Communications Technology. Schwächeln die beiden Basel also ausgerechnet bei jener Querschnitt-Technologie, die für die Zukunft der Digitalisierung, Roboterisierung, Automatisierung oder «Industrie 4.0» entscheidend ist?

«Es geht um eine allgemeine europäische IT-Schwäche», relativiert Kai Gramke, der als Bereichsleiter bei BAK Basel Economics für die grossen Trends zuständig ist. Er betont jedoch, Innovation werde künftig vor allem durch die Vernetzung bestehender Technologien entstehen. Dafür sei IT ein entscheidendes Instrument. «Für einen Pharma-Forschungsstandort wie Basel stellt sich die Frage: Gelingt dieser nächste, IT-basierte Schritt hier, oder geschieht er in Kalifornien?» Anders gefragt: Werden die für die Vernetzung erforderlichen Standards in der Basler Pharma definiert? Oder appliziert man im Silicon Valley IT-Wissen auf die Pharmabranche?