Sind die Sorgen der Stadtbasler berechtigt?

«Keine grösseren Sorgen? Arme Basler!»

Mit Jammern übers Baselbiet sind die Städter auf dem Holzweg. Den Fokus legen auf die Vorzüge – das führt auf die richtige Spur.

Unglaublich. Was rangiert bereits an zweiter Stelle im am Donnerstag veröffentlichten Basler Sorgenbarometer in der bz? «Der Kanton Baselland profitiert übermässig von der Stadt Basel.» Keine grösseren Sorgen? Arme Basler!

Beide Halbkantone haben einen grossen Nutzen voneinander. Mit Geld allein lässt sich das jedoch nicht aufwiegen. Nicht nur materielle Werte zählen, auch ideelle.

Baselland zahlt völlig zu Recht hohe Beiträge an die Zentrums- und Kulturleistungen der Stadt, Basel trägt auch seinen Teil bei an die Aufwendungen der Landschaft. In vielen Bereichen wird kooperiert. Jeder dient dem andern. Wo liegt das Problem?

Vermutlich kommt eine der Hauptsorgen der Baslerinnen und Basler aus der emotionalen Ecke nach dem Muster: «Nur wir zahlen, und immer profitieren die anderen.»