Nur zusammen zeigt sich der Charme der Region

Touristisch haben weder Basel-Stadt noch Baselland allzu viel zu bieten. Anders sieht das aus, wenn man die beiden kombiniert.

Schlitteln auf der Wasserfallen, ein Spaziergang zur Arlesheimer Ermitage oder ein Restaurantbesuch hat wohl jeder aus der Region schon einmal gemacht. Aber Ferien im Baselbiet? Das kommt wohl kaum bis gar nicht vor. Das Baselbiet ist eine Ausflugs-, aber keine Feriendestination. Dies gilt mit Einschränkungen auch für den Stadtkanton. Nur wirklich Kulturbegeisterte dürften tagelang die Museen der Stadt abgrasen, und nach dem dritten Mal ist Fährifahren zugegebenermassen auch nicht mehr so spannend.

Genau da würde die Stärke einer touristisch gemeinsam vermarkteten Region liegen. Zusammen bieten Stadt und Land eine Vielfalt, die es locker mit vergleichbaren Regionen aufnehmen kann. Vor allem wenn man den Gedanken weiterspinnt und noch eine Weintour im Südbadischen und einen Flammkuchen im Elsass mit einplant. Plötzlich hat man statt ein paar Tagesausflügen ein anschauliches Ferienpaket zusammen. Aus aktuellem Anlass ein anschauliches Beispiel: Nach dem Besuch am «Chienbäse» gibt es in Liestal einen kleinen Umtrunk mit anschliessendem Nachtessen. So gestärkt nimmt man den Zug in die Stadt und besucht den «Morgestraich». Zur Regeneration geht es anschliessend für zwei Tage in den Schwarzwald zum Wellnessen, bevor am Mittwoch nochmals die volle Ladung Fasnacht ansteht. Zum Abschluss kann man noch zwischen einem Tag Hochkultur und einem Abstecher in eine der pittoresken Altstädte im nahen Ausland wählen. Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen: Damit würde man deutlich mehr Leute holen als mit Bauernmarkt und einer Ausstellung zu Kunstschreinerei.

Schweizweit geht der Trend in Richtung regionale Vermarktung. Es macht keinen Sinn, dass die beiden Basel ausgerechnet hier auf ihrer Eigenständigkeit beharren. Zumal jenseits des Belchen sowieso keiner mehr den Unterschied kennt.