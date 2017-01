Alle wichtigen Basler Artikel sind schon auf Wikipedia

Die Verwaltungswikipedianer können sich den Details widmen, weil die Stadt in der Enzyklopädie hervorragend vertreten ist.

Die Basler Behörden sind ein fleissig Volk von Enzyklopädikern. 290 Änderungen haben sie in fünf Jahren in Wikipedia-Artikeln angebracht. Haben das Kunstmuseum von berühmt zu weltberühmt befördert und Guy Morin um ein «Dr.» ergänzt. Du, Wikipedia, für dich immer noch Herr Doktor, gäll!

Die Verwaltungsmitarbeiter können sich getrost solchen Details widmen. Klar, jeder weiss, dass Regierungspräsident Morin studierter Stethoskopträger ist. Aber es sind die Kleinigkeiten, die noch fehlen. Basel ist auf Wikipedia fast so gut erfasst wie die Erdkugel auf Google Earth. Beispiele gefällig? Suchen Sie mal den Eintrag über Baseldeutsch auf. Da lernt man, dass zu den typischen Merkmalen des Stadt-Baseldeutschen die Lenisierung gehört: «Verschlusslaute im Wortanlaut werden meist lenisiert (also als stimmloses, kurzes [d]): Dyybli.» Auch die Clique Basler Bebbi Basel (BBB) ist auf Wikipedia präsent. «Seit Oktober 1992 verfügen die BBB über ein eigenes Mitteilungsblatt namens «dr Böbberli», welches dreimal jährlich über das Geschehen rund um die Clique berichtet», erfährt man da. Bei dieser Fülle an Informationen können sich die Schreiberlinge auf die Kleinigkeiten konzentrieren. Vielleicht korrigieren sie demnächst ja jene Einträge, in denen Carlo Conti noch als Regierungsrat aufgeführt ist.

Trotzdem können sie etwas von ihren Baselbieter Verwaltungsgspänli lernen, die bisher nicht als wikipediale Schreibtischtäter in Erscheinung getreten sind. Die wahren Verdienste eines Regierungsrates gilt es hervorzuheben, das wissen sie im Landkanton. Die Baselbieter Magistraten Anton Lauber und Thomas Weber schreiben über ihre Karriere in der Schweizer Armee – beide dienten im Rang eines Obersten. Hier können die Städter gemäss Wikipedia nicht mithalten. Lediglich bei Christoph Eymann heisst es kurz und knapp, er habe als Hauptmann Dienst getan. Den Basler Wikipedia-Autoren im Staatsdienst geht die Arbeit also nicht aus.