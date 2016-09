Ist das Philosophicum in Basel im Idealfall das, was vor 2400 Jahren für Sokrates und Co. die Agora war?

Nadine Reinert: Der Vergleich mit Sokrates und der Agora — die ja der Marktplatz ist — gefällt mir gut. Er holt die Philosophie wieder in das Leben hinein. Die Gegenstände der Philosophie sind ja das Leben und die Welt in ihrer alltäglichsten Erscheinung. Dasjenige in Frage stellen zu können, was man für selbstverständlich hinnimmt, halte ich für die stärkste Seite der Philosophie.

Stefan Brotbeck: Platon, der sozusagen Sokrates’ Meisterschüler war, nennt seinen Meister «atopos», das heisst «ortlos». Sokrates ist ortlos, weil er sich keiner gängigen Kategorie zuordnen lässt, den üblichen Rahmen sprengt. Ja, das gefällt mir: Im Idealfall ist das Philosophicum ein Ort für ortloses Denken. Für ein Denken, das Wege geht, die durch Schritte erst entstehen. Ein Ort für schöpferische Geister. Eine Liebeserklärung an ein Denken, das den denkenden Menschen verwandelt.

Kann man besser denken lernen? Intensiver?

Brotbeck: Ja, es gibt so etwas wie eine Kultivierung des Denkens – vielleicht ist diese Denkkultur sogar die Wurzel aller Kultur. Im Philosophicum möchten wir mit philosophischen Übungen und anderen Impulsen auf eine solche Denkkultur, eine geistige Bewegungskunst hinweisen.

Wie schafft man es, etwas Neues zu denken, aus gewohnten Denkmustern auszubrechen?

Reinert: Die grössten Anregungen finde ich in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen — sei das über die Literatur oder im Gespräch. Oftmals möchten wir ja im Disput dem Anderen die eigene Meinung aufdrücken — doch wenn ich davon Abstand nehme, dem Anderen zuhöre und seine Sicht der Dinge zu verstehen versuche, muss ich unweigerlich meine gewohnten Gedankenbahnen verlassen.

Brotbeck: Denkmuster sind Gedanken, die den Denkenden verloren haben. Damit wir etwas Neues denken können, müssen wir also zunächst einmal denken. Denken ist immer aktuell.