Ein Stückchen echte Fasnacht abzulehnen, ist undankbar

Dank der Bummelsonntage findet die Basler Fasnacht auch ein bisschen im Baselbiet statt. Das sollten die Landschäftler schätzen.

Da mault der Kollege aus dem Land. Er will die Pfeifer und Trommler nicht, die traditionell an den drei Sonntagen nach der Fasnacht ohne Larven und Kostüme durch die Gassen bummeln. Die Cliquen lassen den Geist der drey scheenschte Dääg noch einmal aufleben – und wagen sich dafür sogar über die Kantonsgrenze.

Diese fehlende Wertschätzung für die Basler Tradition irritiert. Während der Fasnacht pilgern die Baselbieter in Massen in die Stadt. Sie gönnen sich nach dem Morgestraich eine Käsewähe oder Mehlsuppe, stehen am Abend mit offenen Mündern auf dem Münsterplatz vor den imposanten Laternen und wippen am Dienstag zu den Guggen. Ganz zu schweigen von den vielen aktiven Fasnächtlern aus dem Baselbiet, die am Cortège mitlaufen oder mit rollendem R in den Kellern Schnitzelbänke zum besten geben.

Aber die Bummelsonntage, die wollen sie nicht. Da nervt das Gepfeife und Getrommel plötzlich. Dabei ist es eine grosszügige Geste der Städter. Sie lassen ein Stückchen ihrer Tradition und Kultur, ein Stückchen echte Fasnacht im Baselbiet aufleben. Immerhin steht die Basler Fasnacht kurz davor, Unesco-Weltkulturerbe zu werden. Weltkulturerbe! Man lasse sich das Wort mal auf der Zunge zergehen. Aber der Baselbieter schätzt das nicht.

Im Gegenteil: Ihn nerven nicht nur die Cliquen, die am Sonntag etwas Leben in die ausgestorbenen Dörfer bringen, er stört sich auch daran, dass die Städter wieder einmal das Gefühl haben, ihm wertvolle Kultur aufzwingen zu müssen. Dabei vergisst er, dass Bummelsonntage nicht nur einen kulturellen Wert haben. Sie ersparen ihm die Anfahrt mit dem noch existierenden öV in die Stadt beziehungsweise die Parkplatzsuche. Ausserdem muss er sein Geld nicht in einer städtischen Beiz für viel zu teures Bier ausgeben, sondern kann etwas gegen das Beizensterben auf dem Land unternehmen.