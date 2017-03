Frau Colin, welchen Schmuck tragen Frauen heute am liebsten?

Die Ansprüche sind im Vergleich zu früher deutlich gestiegen. Heute möchten moderne Frauen rund um den Globus Schmuck tragen, den sie sowohl tagsüber als auch abends tragen können. Und sie legen Wert auf Einzigartigkeit und ihre eigene Kreativität.

Wie drückt sich das in den aktuellen Kollektionen aus?

Viele Schmuckstücke, die wir heute auf den Markt bringen, bieten zwei oder mehrere Looks in einem. Etwa beidseitig tragbare Ohrringe sowie Armbänder und klare oder farbige Kristallcolliers, die mit verschiedensten Elementen ergänzt oder reduziert werden können. So erhält jedes Schmuckstück eine individuelle Note.

Swarosvki spricht Frauen aller Altersklassen an. Was haben die Kollektionen gemeinsam?

Ein Grossteil ist sehr spielerisch. Das manifestiert sich aktuell am auffälligsten beim Uhrenmodell Playful. Hier finden sie Zyrkonia-Kristalle in einer drehbaren Lünette, die sich bewegen. Trotz der Kristalle wirkt die Uhr mit ihrem filigranen Lederarmband schlicht. Das ist etwas, das heute auch gefragt ist: Frauen wollen glänzen, aber mit Zurückhaltung.

Apropos: Seit rund sieben Jahren ist Swarovski mit Uhren auf dem Markt präsent. Ein lohnendes Geschäft?

Auf jeden Fall! Wir konnten die Verkäufe im vergangenen Jahr um 30 Prozent steigern. Das ist eine schöne Bestätigung, da wir neue Wege im Uhrendesign wagen. Nehmen Sie das Modell Crystalline Hours: Hier wurden 2000 winzige Kristalle ins Zifferblatt eingearbeitet.

Sie leiten in ihrem Büro in Paris ein Team mit 21 Personen, bringen zwei Mal jährlich neue Schmuck- und Uhrenkollektionen heraus. Wo und wie kommen Ihnen die Ideen? Etwa an der Baselworld?

Ich habe leider keine Zeit, um mir die Stadt oder die Messe in Ruhe anzusehen. Aber meine Mitarbeiter tun es, und sie kommen immer mit guten Ideen zurück. Wichtige Inspirationsorte sind für mich New York und Südkorea. Da passiert gerade einiges!

Wie sehr lassen Sie sich von der zeitgenössischen Mode inspirieren?

Sie spielt eine grosse Rolle. Asymmetrische Kleidungsstücke etwa waren in den vergangenen Saisons sehr angesagt. Wir haben dies aktuell in Colliers mit farbigen Kristallen umgesetzt, die asymmetrisch designt sind. So bilden Kleidung und Schmuck eine Einheit. Ein grosser Trend sind auch offene Ringe.

Seit wenigen Jahren gibt es bei Swarovski Schmuck für Herren zu kaufen. Ist das gefragt und wenn ja, was für Schmuck trägt der Mann heute?

Hier kommt es auf das Land an. In Japan sind wir sehr zufrieden mit den Verkäufen. Dort tragen junge Männer oftmals viel mehr Schmuck als die Frauen. Wir kombinieren unsere Kristalle gerne mit Leder. Diese Kreationen sind auch in Italien beliebt. Die Männerkollektion liegt aber nicht in unserem Hauptfokus. Vielmehr ist der «boyish Style» interessant, also der Unisex-, Non-Gender-Look. Das ist sehr modern, und das lässt sich ja auch in der Mode beobachten.

Und weshalb sollte nun jede Frau Schmuck von Swarovski tragen?

(lacht) Ich glaube, dass die Kristalle jedem Look eine gewisse Brillanz, jedem Outfit das gewisse Etwas geben können, das die Blicke auf sich zieht. Es macht einfach Spass, etwas zu tragen, das schön funkelt!