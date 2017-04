Diesen Sonntag ist es soweit. Dann entscheidet sich, ob die umstrittene türkische Verfassungsreform durchkommt und Präsident Recep Tayyip Erdoğan dadurch praktisch als Alleinherrscher agieren kann. Der Ausgang ist unklar, die Nervosität gross. Auch bei der Regierungspartei AKP: Kurz vor den entscheidenden Tagen hatte sie in der vergangenen Woche nochmals kräftig mobilisiert.

So flatterte bei Doppelbürgern in den beiden Basel und anderen Kantonen ein Schreiben des amtierenden AKP-Vorsitzenden Binali Yildirim in die Briefkästen. Der Brief, welcher der Redaktion vorliegt, appelliert an die ausländische Diaspora, sich «im Namen der Demokratie» an den Wahlen zu beteiligen. Das Schreiben ist ein eigentlicher Werbespot für Erdogan und seine Verfassungsreform: Die Türkei habe sich unter ihm zu einem internationalen Player entwickelt, die Wirtschaft einen Aufschwung erlebt. Daran gelte es anzuknüpfen; das sei die historische Chance.

«Wer Nein stimmt, ist ein Terrorist»

Gleichzeitig bedient sich Yildirim des gescheiterten Putschversuches im Sommer 2016. Er erwarte, dass auch die türkischen Bürger im Ausland sich «im Kampf für die Demokratie» einsetzten. Ein Rückschluss, den Erdogan-Kritiker empört. Die Basler SP-Grossrätin Edibe Gölgeli sagt: «Wer gegen den Putsch ist, hat gemäss dem Schreiben die Verfassungsreform zu befürworten. Indirekt heisst dies auch, wer Nein stimmt, ist ein Terrorist. Das ist ein illegitimer Druckversuch.» Was sie weitaus mehr beunruhigt als der Inhalt des Briefes, ist aber die Frage, woher die AKP die Adressen von schweizerisch-türkischen Doppelbürgern hat. «Den Brief haben Personen erhalten, die nicht AKP-Sympathisanten sind und somit in keinem Verzeichnis der Partei registriert sind. Der Verdacht liegt nahe, dass die Botschaft die Adressen übermittelt hat.» Wenn dies tatsächlich zutreffe, sei das unhaltbar, sagt Gölgeli: «Eine Botschaft muss sich politisch neutral verhalten.»