«Dass Fussballfans einen Bolzenschneider dabeihaben, das ist schon eine neue Qualität», sagt ein Sicherheitsexperte mit Erfahrung in der Stadionbewachung, der anonym bleiben will. Weder der FC Basel noch die Basler Polizei wollen das Video, das der bz vorliegt, kommentieren. Darauf ist eindeutig zu sehen, dass FCZ-Anhänger mehrfach versuchen, das Schloss oder eine Kette eines verschlossenen Zugangs zum St. Jakob-Park mittels eines rund 70 Zentimeter langen Bolzenschneiders zu knacken.

«Natürlich kann man Sicherheitsdispositive immer an neue Voraussetzungen anpassen, aber wenn eine mit einer massiven Kette gesicherte Türe kein Hindernis mehr darstellt, dann werden die Personalkosten exorbitant. Denn dann braucht es an unzähligen Stellen Sicherheitskräfte, die die gesicherten Türen bewachen und bei einem Manipulationsversuch eingreifen», so der Experte weiter.

Auf dem knapp zweiminütigen Video, das eine internationale Hooligan-Vereinigung auf Youtube publiziert hat, ist zu sehen, wie Sicherheitskräfte den Einbruchsversuch unterbinden. Es ist nicht ersichtlich, ob es ihnen gelingt. Sicher ist, dass die Polizei am 2. März vor dem Cup-Viertelfinal zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich im Joggeli zu einem «kurzen Mitteleinsatz» gezwungen war, um «einen Sturm von Gästefans auf drei Eingänge zu stoppen».

Gummischrot und Reizstoff seien eingesetzt worden, «um einen geordneten Einlass sicherzustellen». Vier Personen sind gemäss Mitteilung angehalten worden. Während des Spiels sind im Stadion mehrfach Pyroartikel gezündet worden – wie diese den Weg in den St. Jakob-Park fanden, ist unbekannt.