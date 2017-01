Grossbasler sind Kleingeister: Diesen Brauch braucht es!

Wer den Vogel Gryff altbacken schimpft, verkennt die hochaktuellen Probleme, um die er sich kümmert.

Dem Kollegen ennet des Rheins sei seine Unbedarftheit bezüglich des höchsten Glaibasler Feiertags verziehen. Er gehört einer speziellen Spezies an: Den zugewanderten Baselbietern, die ab mittleren Alters vor Urbanität nur so strotzen, um ihre Feldwaldwiesen-Wurzeln zu verleugnen. Dabei sitzt er dem üblichen Trugschluss auf: Brauchtum mit Altertum gleichzusetzen. Grossbasler sind Kleingeister, sie können es nicht verbergen.

Es stimmt, die Fasnacht, Zünfte und auch der Vogel Gryff haben ausschliessende Züge. Manche davon dürfen mit Recht kritisiert werden. Aber es ist halt ein bisschen billig, auf der Frauenquote rumzureiten. Dieser Brauch ist älter als die Schweiz – ein Land, in dem Frauen seit gerade mal 60 Jahren abstimmen dürfen. Die Argumentation der Arroganz ist ungefähr so richtig, wie wenn man aus westlicher Sicht auf andere Kulturen herabschaut, weil man – notabene ohne eigenes Zutun – sich selbst in einer weiter entwickelten Position wähnt. Viel seltener wird von Aussenständigen der einbindende Charakter solcher Organisationen herausgestrichen. In welchen Vereinen werden denn auch die älteren Menschen noch berücksichtigt und besucht? Kaum in jenen hippen Kreisen, in denen die ach so mondänen Möchtegern-Metropolisten verkehren. Unter den Gesellschaftsbrüdern der Ehrengesellschaften befinden sich weit über 90-Jährige, die immer noch aktiv am Geschehen teilnehmen.

Zudem ist es wie mit der Fasnacht: Die Betrunkensten sind immer die Passiven. Dieses Jahr ist der Vogel Gryff an einem Freitag, da wird es von opportunistischen Grossbaslern nur so wimmeln. Damit unterscheidet sich dieser Freitag freilich von keinem anderen im Jahr, schwemmen die Grossbasler doch so schon jedes Wochenende aus dem Wohn- ins Lebensquartier. Einen Tag im Jahr halten wir Kleinbasler Euch den Hintern hin – Euer Lällekönig hat dafür treffend die Zunge parat.