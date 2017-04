Am 20. April 1967 um 1:13 Uhr stürzte eine Bristol Britannia 313 der Basler Globe Air bei Nikosia ab. 126 Menschen kamen ums Leben. Unter ihnen waren Aeschbachers Onkel und dessen Frau. Sie waren auf dem Heimweg von den Ferien.

Das Unglück habe seine Eltern verändert, sagt der 56-jährige Basler. Der Vater habe sich Vorwürfe gemacht – bis zu seinem Tod: Er war überzeugt, er hätte stärker insistieren sollen damals, als sein Bruder seine Ferienpläne schmiedete: «Fliegt nicht mit einem Charter!»

Helmut Hubacher verklagt

Bis heute ist nicht restlos geklärt, warum es zum Absturz kam. Die Verantwortlichen wurden 1977 freigesprochen oder erhielten Bussen. Einzelne Delikte waren jedoch bereits verjährt.

Schon vor dem Absturz gab es Stimmen, welche die erste Schweizer Billigfluggesellschaft kritisierten. Sie nehme es mit der Sicherheit nicht so genau. Der wohl lauteste Mahner war Helmut Hubacher (91). Das ging so weit, dass ihn die Bosse der Airline verklagten. Er erhielt einen Zahlungsbefehl in der Höhe von zehn Millionen Franken, wegen kreditschädigenden Aussagen. Das SP-Urgestein erinnert sich: «Ich habe Witze gerissen: ‹Seht her, ich bin zehn Millionen schwer›.»

Hubacher, seit 1956 Mitglied des Basler Grossen Rats, wurde 1963 Chefredaktor der «Basler AZ». Die kleine aufmüpfige Redaktion kritisierte die Globe Air in einer Artikelserie – das war in den Monaten vor dem Absturz. Fest steht: Globe Air kalkulierte extrem knapp. So konnten sich Arbeiter plötzlich Ferien in exotischen Ländern leisten.

«Globe Air war populär bei den Leuten», erinnert sich Hubacher. «Unsere Haltung lautete: Billig ist okay – aber nicht auf Kosten des Unterhalts. Globe Air war ein schlecht geführter Betrieb. Ich sagte immer: ‹Die transportieren doch Menschen, nicht Kartoffelsäcke›.»

Hubacher sollte Recht behalten. In seiner Autobiografie «Das habe ich gerne gemacht» beschreibt der alt Nationalrat, seinen Gefühlszustand nach dem 20.4.1967: «Uns allen auf der Redaktion war so hundeelend zumute. (...) Mangelnde Sicherzeit zu kritisieren, war das eine. Durch eine Katastrophe bestätigt zu werden, war unerträglich.»

Schon vor dem Absturz war Hubacher vor Gericht gestanden. Globe Air hatte ihn in 33 Punkten angeklagt. Er wurde auf ganzer Linie freigesprochen. «Die Recherche war wasserdicht. Wir haben mit über 50 Globe-Air-Angestellten gesprochen, vom Chefpilot bis zur Putzfrau.» Den Zahlungsbefehl hat er aufbewahrt.

«Missgunst der Konkurrenz»

Beat Keller (75) arbeitete bei Globe Air. Er war Station Manager in Nairobi. Sein Job in der kenianischen Hauptstadt: Dafür sorgen, dass die Flieger jeweils rasch wieder startbereit sind. Am 20. April 1967 war er aber in Basel und wurde um 6 Uhr aus dem Bett geläutet. «Es hiess nur, ich müsse sofort ins Büro kommen.» Dort habe eine «unglaubliche Secklerei» geherrscht.

«Ich wollte als erstes wissen: Wer war auf dem Flug?» Der Co-Pilot der Unglücksmaschine hätte wenige Wochen nach dem Crash geheiratet. Der vorgesehene Trauzeuge: Beat Keller.

Zu den Sicherheitsvorwürfen hat der Basler eine klare Meinung: «Es wurden Dinge in die Welt gesetzt, die so nicht stimmten. Da war auch viel Missgunst von Swissair und Balair dabei. Die haben uns Knüppel zwischen die Beine geworfen, wo sie nur konnten.» Beide Britannia der Globe Air seien kurz vor dem verhängnisvollen Flug in Revision gewesen. «Die waren in Top-Zustand, das hat auch das Luftamt bestätigt.»

Die Absturzopfer sind auf einem britischen Friedhof bei Larnaka begraben, seit 2009 in einem Gemeinschaftsgrab. Eine Gedenktafel erinnert an die Toten.

Roger Aeschbacher wünscht sich, dass auch in Basel eine Gedenktafel oder etwas ähnliches aufgestellt wird. Oder dass die Stadt eine Strasse nach Larnaka benennt. «Es sollte irgendetwas geben, das an die Opfer erinnert. Das wäre schön.»