Am Samstag wird die Marktsaison symbolisch eröffnet: mit dem Tag der Basler Märkte. Mit einer Standaktion auf dem Marktplatz werden die Passantinnen und Passanten auf die Vielfalt der Basler Märkte hingewiesen. Das Motto lautet: «regional, sympathisch, frisch». Das Angebot wurde in den letzten Monaten erweitert. Am Marktplatz werden Äpfel aus der Region, Ballone mit der Aufschrift Basler Märkte sowie ein neuer Pocket Guide mit Informationen zu den Basler Märkten verteilt.

Samstag Marktplatz, ab ca. 9 Uhr, Eintritt frei.

Auf ins Flohmi-Getümel