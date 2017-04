Die Primarstufe Bläsi führt gemeinsam mit Freizeiteinrichtungen und -institutionen aus dem Quartier und der Bildungslandschaft Bläsi zwei Projekttage durch. Zentral ist dabei die Bedeutung von ausserschulischem Lernen für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe, so das Erlernen von Sozial-und Selbstkompetenzen. Die Kinder erhalten an diesen Tagen Einblick in die reale Erwerbs-, Kultur- und Sportwelt. An einer öffentlichen Vernissage heute Freitag zeigen die Kinder ihre Produkte und Produktionen im Quartier.

Freitag Schulhaus Bläsi, Müllheimerstrasse 94, Basel; 16 bis 20 Uhr; Eintritt: frei.

