Die Fronten sind klar. Die einen sind dafür, die anderen dagegen, wie das halt immer ist bei Abstimmungen. Und damit auch das Wahlvolk erfährt, was Gegner und Befürworter wollen, respektive nicht wollen, lancieren die Gruppen in diesen Tagen ihren Abstimmungskampf. Bei den Befürwortern fällt der Startschuss just heute. Die Frage, welche die Baslerinnen und Basler in fünf Wochen an der Urne beantworten müssen, heisst: Soll der Kasernenhauptbau zu einem Kultur- und Kreativzentrum saniert und umgebaut werden? Eine Frage, die der Grosse Rat im Herbst bereits beantwortet hat. Und zwar mit Ja.

Bürgerliche Parteien haben jedoch das Referendum gegen den Beschluss ergriffen – und lassen nun die Wähler entscheiden. Als Hauptgrund nennen die Gegner die ihrer Ansicht nach zu hohen Baukosten von rund 45 Millionen Franken. Zudem kritisieren sie das Nutzungskonzept als «unscharf» und sind dagegen, dass ein staatliches Gremium über die Mieter entscheiden soll.

Nur in einem Punkt sind sich Gegner und Befürworter einig: Das Gebäude ist verlottert und muss renoviert werden. Geht es nach den Befürwortern, ist das vorliegende Projekt mit Durchgängen zum Rhein, einem Restaurant und Aufenthaltsorten für jedermann die beste und zudem eine «ausgewogene» Lösung für Quartier, Kultur und die Stadt im Allgemeinen.

Die meisten Gebäude blieben so

Die Debatten um die geplante Sanierung der Kaserne sorgten bei vielen Baslern für Verwirrung: Was passiert mit den Ateliers? Soll die Turnhalle abgerissen werden? Und der Quartiertreffpunkt? Bleibt der Rossstall erhalten? Und was ist mit der Moschee?

Tatsächlich: Auch rund um den Hauptbau sind kleine Veränderungen geplant. Die Abstimmung betrifft jedoch nur den Hauptbau. Ein Haus, das die wenigsten von innen kennen und das vor allem als Kulisse für das Basel Tattoo dient. Doch: Die Kaserne ist mehr als eine Kulisse. Hier erhalten Sie eine Übersicht, was auf dem Areal im Herzen Kleinbasels läuft und was geplant ist.

Auf diesem privaten Platz sollen Gäste bewirtet werden