Die Zahl der Arbeitslosen ist im vergangenen Monat in beiden Kantonen gesunken: In Basel-Stadt um 83 auf 3992, im Baselbiet um 120 auf 4536. Im Vergleich zum Vorjahresmonat wurde dagegen im Stadtkanton eine Zunahme 57 verzeichnet, während sich für Baselland ein Plus von 4 ergab, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag bekannt gab.

Bei den registrierten Stellensuchenden wurde in Basel-Stadt im März 2017 gegenüber Februar ein Rückgang um 87 auf 5814 verzeichnet, im Baselbiet ein Rückgang um 112 auf 6017. Derweil verringerte sich das Angebot an offenen Stellen in Basel-Stadt um 7 auf 148, während es in Baselland um 23 auf 265 stieg.