Ziel: Dialoge statt nur Reaktionen

Bevölkerungsbeteiligungen sieht die Verfassung seit Jahren vor, ausgeschöpft wurde der Paragraf 55 bisher kaum. «Der Staat bezieht die Quartierbevölkerung in seine Meinungs- und Willensbildung ein, sofern ihre Belange besonders betroffen sind», heisst es. Bisher hat der Kanton der Bevölkerung stets die fertigen Pläne vorgelegt und sie dann nach ihrer Meinung gefragt. Bei diesem Projekt ist es umgekehrt. Und das ist die Chance für Mörikofer, Mueller – und alle Basler Bewohner.



Bei einem «Social Muscle Club» will sich der Verein unter dem Motto «Bedürfnisse und Ressourcen» mit Interessierten vernetzen. Wer etwas anzubieten hat, kann dies tun. Umgekehrt kann er formulieren, was er braucht. «Wir wollen die Bevölkerung aus der reagierenden in eine dialogische Position führen, mit ihr Luftschlösser erfinden», sagt Mörikofer. Dabei soll es nicht bleiben: Aus den Luftschlössern sollen konkrete Ideen entstehen. Beim Workshop «Hack Klybeck» entwickeln die Besucher Konzepte und Visualisierungen. Fachleute unterstützen die Laien.