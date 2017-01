Was aber auffällt: Die Preise für Wasser und Süssgetränke steigen stärker als der Bierpreis – auch wenn die Grafik mit Vorsicht zu geniessen ist. Das Fläschli Mineral bewegt sich auf demselben Preisniveau wie eine Stange. Die Tendenz zum teuren Mineralwasser hat auch Enrico Hörmann registriert. Der Geschäftsführer der All Bar One in der Basler Steinenvorstadt findet aber: «Die Flasche Mineral sollte günstiger sein als Bier.» In seiner Bar ist das so: Für die Flasche Mineralwasser verlangt er 5.20 Franken, für 2,5 Deziliter Bier 5.50 Franken. Den hohen Bierpreis begründet er damit, dass er das selbst gemachte Kitchen Brew ausschenkt.

Bio-Getränke sind Kostentreiber