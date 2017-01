Unterdessen hat es angefangen zu schneien. Dazu weht ein eisiger Wind. «Tschuldigung!» Eine Gruppe Kinder versucht, sich an den Erwachsenen vorbei nach vorne zu drücken. Sie stehen auf die Zehenspitzen, recken ihre Hälse in die Luft. Viel sehen werden sie trotzdem nicht. Da haben es die ganz kleinen besser: Sie strecken einfach beide Ärmchen in die Luft. Das unmissverständliche Zeichen für Mama oder Papa, sie auf die Schultern zu heben.

Der Vorsitz des Spiels hatte dieses Jahr die Gesellschaft zum Rebhaus. Um die abgesperrte Fläche auf der Mittleren Brücke scharen sich die Zuschauer. Noch dauert es fast eine halbe Stunde, bis die drei Ehrentiere vor dem 3E-Spielchef Andreas Lehr tanzen.

Der Leu geniesst sein Auftritt

«Ueliii!» Auf die freundlichen Helden mit den Glöckchen am Kostüm ist auch vor diesem wichtigen Tanz Verlass. Gleich alle drei versüssen den Kindern die Wartezeit. Sie lassen die Münzen im Kässeli klingen, und die Eltern suchen einen Batzen für den Nachwuchs.

«Wie spät ist es?», wollen drei Mädchen wissen. «Fünf vor zwölf.» Noch fünf Minuten. «Wenn Du die Trommeln hörst, nehme ich dich auf die Schultern», sagt ein Vater seiner Tochter.

Stolz marschieren die Ehrenzeichen auf die Brücke. Der Wild Maa voraus, gefolgt vom Leu und dem Gryff. Der erste Tanz gehört dem Leu. Er grüsst, springt hin und her, dreht Pirouetten in der Luft. Der Wilde Mann tanzt steifer, schwingt dafür sein Tännchen durch die Luft. Am majestätischsten ist der Gryff mit seinen riesigen Flügeln. Mit erhobenem Kopf schreitet er über die Brücke, bewegt dabei den Arm auf und ab. Ganz vorne bei den Kindern dreht er sich einmal im Kreis. Oh nein! Sein Flügel streift dabei fast einen Buben. Er kreischt, duckt sich weg. Da ist ihm der Ueli doch lieber.