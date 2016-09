Vielleicht schiebt bald ein Roboter den Rollstuhl durch den Park, vielleicht lockert er die steifen Gelenke der älteren Menschen am Morgen oder spielt mit ihnen Schach. Die Digitalisierung und ihre Möglichkeiten faszinieren und machen gleichzeitig Angst. Was bedeuten die neuen Technologien für die Pflege? Kümmern sich in Zukunft Maschinen statt Menschen um ältere Menschen und sind sie ein gleichwertiger Ersatz?

Dass es einen elektronischen Notfallknopf fürs Handgelenk gibt, ist unterdessen normal, man hat sich daran gewöhnt, verlässt sich auf die Technologie. Die Angehörigen sind beruhigt, die ältere Person kann selbstständig leben und weiss, dass die Hilfe im Notfall nur einen Knopfdruck entfernt ist – zumindest, wenn die Technik funktioniert.

Technik gegen Einsamkeit

Bei anderen Technologien wie zum Beispiel therapeutischen Computerspielen, Robotern oder elektronischen Patientendossiers ist die Fragestellung komplexer. Wie sinnvoll und zuverlässig sind solche Produkte? Wo liegen die ethischen Grenzen, auch wenn etwas technisch machbar wäre? Diese Fragen diskutieren am kommenden Dienstag vier Fachpersonen im Volkshaus Basel. Das Podium hat Curaviva Schweiz, der nationale Dachverband von 1700 Pflegeinstitutionen, organisiert. TV-Moderator Kurt Aeschbacher leitet das Gespräch.

Dass Technik den Menschen niemals ersetzen, sondern nur entlasten darf, darüber herrsche Einigkeit, schreibt Heinz Rüegger vom Institut Neumünster in einer Broschüre von Curaviva zum Thema. Rüegger ist Ethiker, Gerontologe und Theologe. Er ist am Dienstag auch auf dem Podium. Wichtig sei ausserdem, dass Assistenzprodukte wie zum Beispiel Tablet-Computer für Senioren die Einsamkeit nicht verstärken, sondern sie im Idealfall lindern sowie alle technischen Hilfsmittel dem Anspruch auf Selbstbestimmung und Sicherheit gerecht werden und die Lebensqualität der Heimbewohner fördern.

Neben Rüegger diskutieren Stephan Hall, der Leiter des Seniorenzentrums Gritt in Niederdorf, Adrian Schmid, der Leiter der Geschäftsstelle eHealth Suisse und Markus Leser, der Leiter des Fachbereichs Menschen im Alter von Curaviva Schweiz, auf dem Podium.

Die vier sind an diesem Abend aber nicht nur da, um miteinander zu sprechen, sondern beantworten auch Fragen aus dem Publikum. Das Älterwerden betrifft schliesslich jeden – früher oder später.

Podiumsdiskussion «Neue Technologien – Was bringen sie uns im Alter?», moderiert von Kurt Aeschbacher,

Dienstag, 13. September, 19 Uhr im Volkshaus Basel, Eintritt frei. Anmelden kann man sich hier