Während der anderthalbstündigen Diskussion rücken sie keinen Millimeter von ihrem Standpunkt ab: LDP-Grossrat Heiner Vischer spricht sich klar gegen den geplanten Veloring aus, sein Ratskollege Thomas Grossenbacher vom Grünen Bündnis hingegen kämpft leidenschaftlich für das 25-Millionen-Projekt, das der Grosse Rat im Herbst abgesegnet hatte. Doch kaum war klar, dass Basel einen Veloring bekommen soll, haben die bürgerlichen Parteien LDP und SVP und die Wirtschaftsverbände das Referendum ergriffen. Am 21. Mai stimmt Basel-Stadt ab.

Stellen Sie sich vor, es gäbe den Veloring schon: Wie viel schneller wären Sie beim Interview hier mitten in der Grossbasler Innenstadt gewesen?

Thomas Grossenbacher: Ich komme von einem Ort, der innerhalb des Velorings liegt. Sonst hätte ich ihn sicher benutzt.

Heiner Vischer: Für mich wäre der Veloring ein Umweg gewesen, ein grosser.

Das Wort Umweg fällt ständig bei den Gegnern. Warum das, Herr Vischer?

Vischer: Weil die meisten Leute den kürzesten Weg nehmen. Kaum jemand würde einen Umweg über den Veloring am Stadtrand machen, wenn er auch direkt zum Ziel fahren kann. Ausserdem glaube ich, dass es nicht viele Menschen gibt, die auf dem Veloring starten und einen Ort zum Ziel haben, der sich ebenfalls auf dem Ring befindet. Daher ist der Veloring unnötig.

Herr Grossenbacher, warum sollten Velofahrer den Veloring benutzen, wenn es auch einen direkteren Weg gibt?

Grossenbacher: Wegen der Sicherheit. Die Sicherheit ist einer der wichtigsten Aspekte für die meisten Velofahrenden. Ich denke, dass viele trotz eines möglichen kleinen Umweges den Ring benutzen würden, um sicher und auch schnell voranzukommen.

Das klingt, als ob Velofahren jetzt, ohne Veloring, eine gefährliche Sache wäre.

Grossenbacher: An immer noch zu vielen Stellen ist es das, ja. Mit dem Veloring würden die Gefahren viel kleiner. Ausserdem hätte man die Möglichkeit, komfortabler und auch nebeneinander zu fahren.

Vischer: Unfallschwerpunkte müssen angegangen werden, das ist klar. Die gefährlichen Orte für Velofahrer befinden sich aber nicht nur dort, wo der Ring durchführen soll. Das Gefahrenpotenzial wäre mit dem Veloring nicht aus der Welt geschafft, sondern allenfalls nur leicht entschärft. Wir haben bereits ein ausgezeichnetes Velosystem. Velofahrer haben bei allen Verkehrsprojekten Priorität. Das schlägt sich im Veloranking von Pro Velo nieder, wo Basel auf Platz 2 ist – auch ohne den teuren Veloring.

Grossenbacher: Platz 1 wäre noch besser… Aber nochmals zu Ihrem Umweg-Argument, Herr Vischer. Es stimmt nicht, dass Velofahrende immer den kürzesten Weg nehmen. Vielen ist es wichtiger, den sichersten Weg einzuschlagen. Die Situation am Dorenbachkreisel, um nur ein Beispiel zu nennen, ist viel zu gefährlich. Die Lage würde mit dem Veloring massiv verbessert.

Vischer: Selbst jene Abschnitte, die Teil des Velorings werden sollen, sind mit wenigen Ausnahmen schon sehr sicher. Und zu Ihrem Beispiel mit dem Dorenbachkreisel: Kreisel stellen immer ein Risiko dar. Das heisst aber nicht, dass Velofahren in Basel unsicher wäre. Im Gegenteil. Wir verfügen über den höchsten Anteil verkehrsberuhigter Strassen in der ganzen Schweiz.

Grossenbacher: Aber, und das geben Sie ja selber zu, es gibt Verbesserungspotenzial. Die geplante Zollibrücke beim Dorenbach etwa würde als Teil des Velorings zu einer deutlichen Verbesserung führen.

Zur Information: Diese Brücke würde 8 Millionen kosten, es blieben 17 Millionen für den Veloring. Befürworter finden diesen Betrag moderat, Gegnern ist er viel zu hoch. Was stimmt denn nun?

Grossenbacher: Im Vergleich zu anderen Kosten ist das sogar relativ günstig. Ein Kilometer Autobahn kostet rund 257 Millionen Franken. Der Veloring wird 10 Kilometer lang – und kostet weniger als ein Zehntel eines Kilometers Autobahn.

Sie schütteln den Kopf, Herr Vischer.

Vischer: Herr Grossenbacher vergleicht Äpfel mit Birnen! Eine Hauptleistungsstrasse wie eine Autobahn mit einem Aufkommen von 140 000 Autos pro Tag ist doch nicht mit einem Veloring vergleichbar, dessen einzige Vorteile Nebeneinanderfahren, Tempo 30 und Velovortritte sind. Ausserdem bestehen die Veloring-Strassen schon, es müssten nur noch Signalisationen angebracht werden. Muss das so teuer sein?

Grossenbacher: Es braucht zuerst eine Analyse und dann Verbesserungsmassnahmen, um die angestrebte Sicherheit gewährleisten zu können. Was genau wie viel kostet, kann man jetzt noch nicht sagen. Fakt ist: Verschiedene kleine Massnahmen, auch bauliche, müssen ergriffen werden.

Vischer: Fakt ist auch: Der Veloring ohne die Zollibrücke kostet 17 Millionen Franken! Es wäre doch viel schlauer, dort zu handeln, wo echter Handlungsbedarf besteht.

Grossenbacher: Das Ziel ist es ja gerade, eine zusammenhängende sichere Strecke anbieten zu können, auf der ein Veloweg nicht plötzlich aufhört. Die jetzige Situation hat entscheidende Sicherheitslücken.

Partielle Verbesserungen, wie Sie sie wollen, Herr Vischer, kosten auch Geld.

Vischer: Ja, aber man wüsste, wofür man es ausgibt. Die Befürworter behaupten, Kinder und Neulenker würden sich aufs Velo trauen, wenn sie auf dem Veloring fahren könnten. Aber niemand fährt nur auf diesem Ring. Was ist mit all den unsicheren Strassen ausserhalb des Rings? Kinder und Neulenker müssen auch solche Orte und Strassen passieren, um ihr Ziel zu erreichen.

Grossenbacher: Herr Vischer, es geht in einem ersten Schritt darum, die bestehenden Strassenabschnitte auf dem künftigen Veloring sicherer zu machen. Die radialen Verbindungen, die Sie ansprechen, sollen mit der Zeit auch angepasst werden, es reicht nicht, einen Veloring zu haben, das stimmt.

Sagen die Basler also Ja zum Veloring, befürworten sie automatisch Verbesserungsmassnahmen für andere Strassen?

Grossenbacher: Ja, und zwar im Zusammenhang mit geplanten Baumassnahmen.

Vischer: Auch ich bin dafür, dass die Massnahmen zugunsten der Velofahrer ergriffen werden. Die Möglichkeit, an manchen Ampeln bei Rot abbiegen zu können, finde ich etwa gut. Das entspricht im Gegensatz zum Veloring auch einem Bedürfnis. Aber weshalb man in Basel durchgehend nebeneinander fahren können soll, etwa auf der Dreirosenbrücke, verstehe ich nicht.

Grossenbacher: Das ist ein gutes Beispiel. Die Dreirosenbrücke ist eine Achse, auf der Schulen und Arbeitsplätze verbunden werden. Und das ist das Ziel des Velorings. Wichtige Punkte sollen verbunden werden.

Auf der Brücke gibts schon einen Veloweg, was würde mit dem Ring anders?

Grossenbacher: Der bestehende Veloweg würde integriert, dort würde sich also wenig ändern. Im Zusammenhang mit den Strassenabschnitten vorher und nachher wäre der Weg aber sicherer und attraktiver und würde mehr Leute aufs Velo bringen.

Vischer: Jemand, der von Riehen zur Novartis fahren will, kann das jetzt schon komfortabel tun – ohne Veloring. Bloss, dass er nicht neben jemandem fahren darf.

Grossenbacher: Uns ist die Sicherheit wichtig und dass Velofahrende dort, wo es Sinn macht, Vortritt haben. Das Nebeneinanderfahren ist ein Nebenaspekt. Wichtiger ist es, sicher überholen zu können.

Es kursieren verschiedene Pläne des Velorings. Der Sevogelsteg, der vom St. Alban-Tal über den Rhein ins Kleinbasel führen soll, ist nicht mehr Bestandteil des Plans. Welcher Plan ist aktuell?

Grossenbacher: Der Steg war Bestandteil des Richtplans, für den Veloring ist er nicht entscheidend. Dieser kann auch über die Wettsteinbrücke führen, wie es geplant ist.

Reicht der Platz dort, um nebeneinander fahren zu können und gleichzeitig genug Raum für Fussgänger zu haben?

Grossenbacher: So weit sind wir noch nicht in der Detailplanung.

Vischer: Das ist ein typischer Satz! Damit können Sie jede Kritik killen. Sie reden von einem geschlossenen Ring, gleichzeitig ist nicht klar, wo der genau durchführen soll.

Grossenbacher: Das Ziel ist klar, bloss einzelne Fragen sind noch nicht beantwortet. In den 25 Millionen sind 1,5 Millionen budgetiert, um all diese Fragen zu klären.

Der Stimmbürger weiss also nur: Das Ziel ist ein durchgehender Ring.

Grossenbacher: Die Bürgerinnen und Bürger stimmen ab, ob sie einen sicheren Veloring wollen oder nicht. Es geht darum, den Auto- und Veloverkehr zu entflechten.

Vischer: Viele Fragen wären schon beantwortet, wenn das Projekt – wie bei solch grossen Vorhaben sonst üblich – zuerst in einer grossrätlichen Kommission diskutiert worden wäre. Das ist in diesem Fall nicht passiert, was ich sehr bedenklich finde. Zum Beispiel hätte dort die Frage beantwortet werden können, wie die 25 Millionen Franken gerechtfertigt werden können.

Grossenbacher: Das kann man so sehen, Herr Vischer, zur Erinnerung: Eine deutliche Mehrheit des Rats fand es nicht nötig, dass das Projekt nach der Regierung noch von einer Kommission besprochen wird.

Bleiben wir beim Veloring selber.

Vischer: Dazu gibt es noch einiges zu sagen. So ist zum Beispiel nicht klar, ob das Bundesamt für Strassen die Pilotprojekte an der Mühlhauserstrasse und am St. Alban-Rheinweg, wo Velofahrer derzeit Vortritt haben und nebeneinander fahren dürfen, für gut befindet und ins Gesetz aufnimmt. Erst 2018 ist klar, wie das Amt entscheidet. Allenfalls war alles für die Katze.

Grossenbacher: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass das Amt grünes Licht gibt. Die Regierung hätte sich kaum für ein Projekt mit diesen Vorteilen ausgesprochen, wenn sie nicht gesetzeskonform wären.

Vischer: Warum konnte man nicht warten, bis alles klar ist?

Grossenbacher: Wir verschwenden bestimmt keinen Steuerrappen, bevor diese Klarheit nicht da ist, keine Angst.

Vischer: Und wenn das Amt gegen nebeneinander fahrende Velofahrer ist, werden Parkplätze aufgehoben ...

Jetzt schütteln Sie den Kopf, Herr Grossenbacher.

Grossenbacher: Ja, weil Herr Vischer polemisiert. Allen, auch Ihnen, Herr Vischer, ist klar, dass Autofahrer durch den Veloring nicht benachteiligt würden.

Vischer: Das habe ich nie behauptet, es ist bloss eine von vielen offenen Fragen. Wenn ich schon dabei bin: Die fest eingeplante Zollibrücke wird noch grosse Probleme generieren. Der Zoodirektor hat mir erklärt, dass eine solche Brücke überdacht werden müsste, damit keine Gegenstände in die Gehege geworfen werden können. Ausserdem müsste es nachts dunkel sein, um die Nachtruhe gewährleisten zu können.

Grossenbacher: Ich sage ja, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, auch zur Zollibrücke nicht. Von grossen Problemen würde ich aber sicher nicht sprechen. Es gibt auch dafür eine Lösung. Geplant ist eine Brücke für Velos und Fussgänger, die entlang der Eisenbahn über den Zoo führt. Fachleute werden dafür einen Weg finden.

Vischer: Das bezweifle ich, aber wir werden sehen, was das Stimmvolk meint.