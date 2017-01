Basel braucht kein neues Multiplexkino am Stadtrand

Für viele Städter ist die Fahrt vom Grossbasel nach Kleinhüningen eine kleine Weltreise. Für Kinobesuche bleiben sie in der Innerstadt.

Eigentlich sollten wir Städter uns ja freuen. Im Stücki sollen in den nächsten zwei Jahren 18 neue Kinosäle mit 2400 Sitzplätzen entstehen. Ein erweitertes kulturelles Angebot stärkt die Zentrumsfunktion und damit Basel. Das kann doch nur gut sein! Vielleicht steigen die serbelnden Zahlen der Kinoeintritte so wieder an, und das bringt Leben in die Stadt. Einen Haken hat die Sache allerdings: Das Einkaufszentrum Stücki, das seit seiner Eröffnung 2009 um Kunden kämpft, liegt nicht in der Innerstadt, sondern am Rand von Kleinhüningen. Insbesondere für viele Grossbasler ist es dorthin eine gefühlte kleine Weltreise, die man nur unternimmt, wenn es unbedingt sein muss, oder eben gar nicht.

Die Eigentümer des Einkaufszentrums setzen darauf, dass die künftigen Betreiber des Multiplex mit 4 DX-Technologien und IMAX-Kinosaal auf Qualität setzten und angesichts der günstigen Preise im nahen Weiler Rheincenter (D) die richtige Preispolitik wählen. Dort gibt es fünf Kinosäle, in denen zu Samstagspreisen ab 7.50 Euro deutsch synchronisierte Filme abgespielt werden.

Wer aus der Stadt bereit ist, sich auf einen weiteren Weg ins Mainstream-Kino zu machen, der fährt dann doch gleich durch nach Weil am Rhein, zumal jeder zweite Städter Automuffel ist und sich vorzugsweise per öV vorwärtsbewegt. Während das Rheincenter mit dem 8er-Tram eine direkte Haltestelle hat, ist das für das Stücki nicht der Fall. Ein Gutteil der kulturell aufgeschlossenen Städter aber hat mit Mainstream sowieso nichts am Hut und geht aus Prinzip nur in Programmkinos wie die Kult-Kinos.

Nein, das neue Multiplex im Stücki wird nicht für die Stadt, sondern für das Land gebaut. Die Anfahrt mit dem Subaru ist bequem, die Parkingpreise mit drei Franken für drei Stunden sind günstig. Was nützt ein Gratisparking im Rheincenter, wenn es aufgrund von Dauerstaus wegen Einkaufstouristen nur schwer zu erreichen ist.