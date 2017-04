Wenn wir nicht aufpassen, dann könnte die Art des Zusammenlebens und Tolerierens, wie sie aktuell existiert und von den Menschen noch als attraktiv wahrgenommen wird, kippen.» Wenn Menschen eng zusammenlebten, dann steige das Konfliktpotenzial automatisch.

«Ein gutes Beispiel dafür ist die Claramatte. Hätten die unterschiedlichen Nutzergruppen mehr Platz, dann würden sie ausweichen. Ist der Platz beschränkt, besteht die Gefahr, dass gewisse Gruppen ganz wegbleiben, beispielsweise Eltern mit Kindern. Da müssen wir unbedingt Gegengewicht geben.»

Im Gegensatz zu den dicht bebauten Zentrums- und Wohnquartieren hat es über das ganze Kantonsgebiet gesehen mehr Fläche als Nutzfläche, also wenig Anlass für Dichtestress. Ein Blick auf die verzerrte Karte zeigt, dass dies hauptsächlich mit der Langen Erlen (Hirzbrunnen) sowie den wenig dicht bebauten Quartieren Bruderholz, Riehen und Bettingen zu tun hat.

Wäre der ganze Kanton eine einstöckige Wohnung, so wären 58 Prozent Wohnraum und 42 Prozent Garten.

Quasi ein Garten mit Gartenhaus ist das Bruderholz, das auf einer Fläche von 2,9 Quadratkilometern nur 0,72 Quadratkilometer Wohnraum aufweist – was allerdings immer noch fast 80 Quadratmeter pro Bewohner entspricht. Bettingen verfügt im Vergleich zum Gemeindegebiet gerade mal über sechs Prozent Nutzfläche, in Riehen sind es 15 Prozent.

Statistik mit viel Handarbeit

Im Gegensatz zur üblichen Methode die Dichte einer Stadt darzustellen, nämlich mittels Einwohner pro Quadratmeter, haben die Bruttogeschossflächen den Vorteil, dass die Baumasse erfasst wird, wie Bettina Rahuel vom Bau- und Verkehrsdepartement sagt. «Diese Methode berücksichtig auch Gewerbeflächen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Neubau der Messe: Das Gebäude hat im Rosental-Quartier einen massiven Flächenzuwachs, aber keine zusätzlichen Einwohner gebracht. Das Bauvolumen ist für die wahrnehmbare Dichte des Rosentals relevant, auch wenn dort niemand wohnt».

Um einen Überblick über sämtliche Nutzflächen zu haben, nehme das BVD den grossen Aufwand auf sich, den eine solche Erhebung mit sich bringe. «Das ist viel Handarbeit, wir gehen auch mal vor Ort, um die Anzahl Stockwerke eines Neubaus zu überprüfen», sagt Rahuel. Die Zahlen sind keine exakten Messungen sondern beruhen auf plausiblen Annahmen und bilden die Realität ausreichend genau ab.

Mit Vorsicht sind die Erhebungen in einzelnen Quartieren im Vergleich zur letzten Messung zu lesen: «Wir haben einen Erhebungszeitraum, wenn in diesem Zeitraum ein bestehendes Gebäude gerade abgerissen wurde oder sich noch im Bau befindet, dann taucht es noch nicht in der Statistik auf.» Das sei beispielsweise im St. Johann der Fall, das in der statistischen Erhebung seit 2010 an Bruttogeschossfläche eingebüsst hat. «Die Novartis hat grosse Gebäude an der Grenze zu Frankreich abgerissen und die Neubauten sind noch nicht berücksichtigt – aber so viel ist sicher, auch das St. Johann wächst.»

Nebst dem Rosenthal hat im Fünf-Jahres-Vergleich das Wettstein-Quartier am stärksten zugelegt. Dafür verantwortlich: Die Super-Verdichterin Roche. Alleine der Bau 1 bringt es auf einer Grundfläche von rund 3500 Quadratmetern auf 83 000 Quadratmeter Nutzfläche – das 23-Fache. Wie sich die geplanten weiteren Ausbauten auf die Bruttogeschossfläche auswirken, will der Konzern noch nicht kommentieren.