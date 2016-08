Auf dem Land, da ist die Welt eben noch «in Ornig»

Das Familienoberhaupt geht arbeiten, während Muttchen zu Hause bleibt. Das Baselbiet lebt den Traum aller Wertkonservativen

Ach, Baselland. Manchmal machst Du es uns böswilligen Städtern fast zu einfach. Der drittletzte Rang, schweizweit, bei der Erwerbsquote der Frauen. Ernsthaft? Das ist bitter. Das heisst, es gibt Innerschweizer Kantone, Bergkantone, in denen mehr Frauen Erwerbsarbeit leisten. Irgendwie passt es ja, versucht sich doch das Baselbiet, krampfhaft in Richtung 50er-Jahre zu entwickeln. Politisch, kulturell und jetzt natürlich auch noch in Sachen Geschlechterverhältnis.

Mami steht zu Hause am Herd, während der Herr Papa zur Arbeit fährt – vermutlich in die Stadt. Das ist doch wunderbar traditionell. Die Kinder dürfen Papi abends noch kurz bestaunen, dann gehts ab ins Bett. Und am Sonntag fahren wir ans Jodeltreffen hinteres Frenkental oder gondeln auf die Wasserfallen. Und bestaunen dort die Familien aus der Stadt, die hier die schöne Landschaft geniessen, nachdem sie die armen Kinder an zwei Wochentagen in die Krippe gesteckt haben und beide arbeiten gegangen sind. Um ihre egoistischen Lebensziele zu verfolgen. Oder eher, sie mussten beide arbeiten gehen, weil sie sonst die Krankenkassenprämien und Steuern nicht bezahlen können, die wegen der zentralörtlichen Leistungen so hoch sind, die die Stadt für die Bilderbuchfamilien auf dem Land erbringen muss.

Das klassische Rollendenken scheint auf dem Land staatlich gefördert zu werden. Sieht man sich die Grafiken im Gleichstellungsbericht an, stellt man fest: In Basel-Stadt ist die Dichte an Kinderkrippen schweizweit eine der höchsten. Im Baselbiet bewegt sie sich auf dem Niveau von Glarus und Appenzell Innerrhoden, am anderen Ende der Skala. Da muss frau ja fast zu Hause bleiben und aufpassen, dass die Kinder nicht die Einfamilienhaussiedlung auseinandernehmen. Oder sie in den Vorstadtpanzer vulgo SUV packen und mit ihnen ins Shoppingzentrum im nächsten Gewerbegebiet gondeln. Wenigstens diesbezüglich ist man im 21. Jahrhundert angelangt.