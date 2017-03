Zum Ende des Abends findet sich der Schreibende selbst in einer Laterne wieder: Im «Ari-Käller» erleuchten ausgediente Laternen das Gewölbe. Hier unten kommt die Fasnacht zu sich selbst.

Die Menschen sitzen an langen Tischen, trinken, essen, reden, lachen. Kein Remmidemmi, wie in den Rheintaler Fasnachtsbeizen beispielsweise. Hier dehnt sich selbstvergessen die Zeit. Geduldig wird der nächste Bangg erwartet, der auch irgendwann die steile Treppe runterzockelt. Und so rundet das Schunggebegräbnis meinen ersten Basler Fasnachtstag mit einem Tipp für die hiesige städtische Medienlandschaft ab:

Es will d bz Basel en Usgoob jetzt stryyche

e Zyttig am Sunntig – e publizischtische Lyyche

doch wenn d scho muesch spaare,

wär umkehrt au gfaare:

BaZ am Sunntig, s wär e Hit,

an den andre säx Dääg nid.

23 Stunden nach dem Beginn der Reise: Der zentimeterdicke, aufgeweichte Räppli-Teppich fühlt sich an wie Schneematsch nach einem Föhnsturm. Die Kälte hat Viele in die Beizen getrieben. Die Cliquen und Guggen musizieren stoisch durch den Nieselregen wie Gespenster aus einer anderen Zeit.

Vor dem «Moulin Rouge» lässt eine Gugge die Nachtschwärmer schunkeln. Wer hier ins Horn bläst und die Pauken schlägt, sind die Väter und Grossväter jener Kinder, die am Nachmittag den Cortège säumten. Die Basler Fasnacht ist generationenübergreifend.

Vor der «Mausefalle» spielt ein Trüppchen Gendarmen beschwingt und herzerwärmend. Die letzten «Trottoir-Amsle» bewegen leicht das Knie. Ihr Rayon, der am Cortège viel zitierte grüne Strich, ist mit Räppli zugeklebt. Schuhe und Hosenstösse des Heimkehrenden auch. Auch das hat er gelernt: am besten trocknen lassen und dann abbürsten.